Hồi kết của công ty làm nhà máy thức ăn chăn nuôi nhưng tự ý sản xuất rượu

Tài sản đấu giá là tài sản hình thành trong tương lai, bao gồm toàn bộ quyền sở hữu hợp pháp cùng toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh với Nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Khu Công nghiệp Phúc Khánh thuộc phường Phú Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình (nay là phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên).

Công ty Cổ phần Febecom là chủ tài sản trên, theo hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai ký giữa Febecom và Agribank Tây Hồ.

Các tài sản đấu giá còn bao gồm: hệ thống máy lên men khô đậu tương, máy lên men vi sinh và máy sấy bã bia theo hợp đồng hợp tác giữa Công ty TNHH Đầu tư Song Thủy và Febecom; hệ thống dây chuyền thiết bị sản xuất thức ăn chăn nuôi theo hợp đồng với CTCP Vật liệu xây dựng SBG; dây chuyền sản xuất bột lông vũ theo hợp đồng mua bán ký với Zhucheng Delicate Import and Export Co.,Ltd.”

Toàn bộ tài sản đấu giá trên đặt tại Khu Công nghiệp Phúc Khánh. Đây là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Febecom tại Agribank Tây Hồ.

Trụ sở nhà máy của Febecom. Ảnh: website doanh nghiệp.

Theo thông tin từ Agribank, mặc dù tài sản đấu giá được thế chấp hợp pháp tại Agribank Tây Hồ và chi nhánh này có quyền đưa ra đấu giá theo quy định, nhưng trên thực tế, tài sản còn liên quan đến quyền lợi của Ngân hàng Techcombank, bà Hoàng Thị Phúc Bình, CTCP BIO-ZEM và các cá nhân, tổ chức khác, phát sinh từ những giao dịch dân sự của Febecom sau khi doanh nghiệp thế chấp tài sản cho Agribank Tây Hồ.

Những vấn đề này có thể ảnh hưởng tới quyền lợi của người trúng đấu giá. Người trúng đấu giá phải tự tìm hiểu và giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh, không được quyền khiếu nại, khiếu kiện.

Giá khởi điểm đấu giá của toàn bộ tài sản trên là hơn 28,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số gần 43,5 tỷ đồng do Agribank Tây Hồ thông báo đấu giá hồi tháng 4/2025.

Công ty Cổ phần Febecom có trụ sở chính ở số 99 phố Nhật Chiêu, Hà Nội.

Tháng 6/2018, Febecom được UBND tỉnh Thái Bình (cũ) ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Khu công nghiệp Phúc Khánh. Quy mô dự án bao gồm sản xuất thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy hải sản, công suất 140.000 tấn/năm. Ngoài ra, sản xuất thức ăn bổ sung cho gia súc và gia cầm (phục vụ sản xuất) với công suất 18.000 tấn/năm.

Tuy nhiên, thay vì sản xuất thức ăn chăn nuôi, công ty này lại sản xuất rượu, đồng thời thay đổi quy trình, công nghệ xử lý khí thải mà không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, xả trái phép nước thải chưa qua xử lý vào hệ thống thoát nước của Khu công nghiệp Phúc Khánh.

Febecom từng bị UBND tỉnh Thái Bình xử phạt vi phạm hành chính 350 triệu đồng với các hành vi vi phạm trên.