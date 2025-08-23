Hoàng Anh Gia Lai có 'cổ đông mới đặc biệt’ sau khi Bầu Đức bán lượng lớn cổ phần

Theo CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG), con trai Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) là ông Đoàn Hoàng Nam hôm 22/8 đã mua thành công 27 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 2,55% vốn tại Hoàng Anh Gia Lai theo phương thức thỏa thuận.

Cũng trong ngày 22/8, Hoàng Anh Gia Lai công bố thông tin ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai đã bán thành công 25 triệu cổ phiếu HAG theo phương thức thỏa thuận trong khoảng thời gian từ 18-22/8.

Trước giao dịch, Bầu Đức sở hữu gần 330 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng tỷ lệ 31,2%, giá trị khoảng 5.346 tỷ đồng. Sau giao dịch, Bầu Đức còn nắm giữ gần 305 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 28,84%.

Đây là lần đầu tiên con trai Bầu Đức xuất hiện trong vai trò cổ đông của HAGL, mở ra khả năng tiếp bước cha trong việc quản lý một doanh nghiệp từng lừng lẫy từ bất động sản, thủy điện đến nông nghiệp.

Động thái mua-bán cổ phiếu của cha con Bầu Đức diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu HAG đang ở vùng đỉnh cao nhất 3 năm qua. Từ đầu năm 2025, giá cổ phiếu HAG đã tăng gần 30%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/8, cổ phiếu HAG có giá cao nhất trong hơn 3 năm qua, ở mức 16.850 đồng/cp. Trong phiên 22/8, HAG giảm theo thị trường, mất 750 đồng (-4,45%) xuống 16.100 đồng/cp.

Bầu Đức bán ra cổ phiếu HAG, trong khi con trai mua vào. Ảnh: HAG

Bầu Đức có 3 người con, gồm con gái Đoàn Hoàng Anh và 2 con trai Đoàn Hoàng Nam, Đoàn Hoàng Nam Anh. Đoàn Hoàng Anh hiện sở hữu 13 triệu cổ phiếu HAG, tỷ lệ 1,23%. Cả 3 người con của Bầu Đức đều du học và sinh sống tại Singapore từ khi còn rất nhỏ và chưa từng lộ diện trước truyền thông.

Vợ Bầu Đức là bà Hoàng Thị Ngọc Bích cũng rất ít xuất hiện trên truyền thông.

Trong quý II/2025, HAG báo lãi ròng 483 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ nhờ sự bứt phá của mảng kinh doanh chuối. Trong 6 tháng đầu năm, HAG báo doanh thu tăng 34% lên hơn 3.700 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 72% lên 824 tỷ đồng, đạt 78% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Như vậy, cho tới cuối tháng 6, HAG đã không còn lỗ lũy kế.

Trong 10 năm trước, HAGL gặp khó khăn chưa từng có. Từ một doanh nghiệp phố núi lừng lẫy, HAGL từng rơi vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng do mở rộng quá mức sang nhiều lĩnh vực như bất động sản, thủy điện, và nông nghiệp. Đỉnh điểm, công ty gánh khoản lỗ lũy kế gần 7.000 tỷ đồng và dư nợ lên tới 32.000 tỷ đồng. Giai đoạn này, HAGL đối mặt với áp lực thanh khoản lớn, đặc biệt là các khoản nợ trái phiếu và vay ngân hàng.

Để thoát khỏi khủng hoảng, ông Đoàn Nguyên Đức đã thực hiện hàng loạt biện pháp tái cơ cấu. Năm 2018, HAGL đạt thỏa thuận với Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương, chuyển nhượng HAGL Agrico (HNG) để thu về nguồn tiền lớn trả nợ. Thaco cam kết thu xếp cơ cấu nợ cho HNG, giúp HAGL giảm áp lực tài chính. Ngoài ra, HAGL còn nhận được hỗ trợ từ LPBank, Thaiholdings, và miễn giảm lãi vay từ Eximbank, qua đó cải thiện đáng kể tình hình tài chính.

Bên cạnh tái cơ cấu nợ, HAGL tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Mô hình “2 cây, 1 con” tận dụng giá sầu riêng cao và nhu cầu tiêu thụ heo tăng mạnh, giúp công ty đạt lợi nhuận tốt trong năm 2024. Việc thanh lý tài sản không sinh lợi, như khách sạn Hoàng Anh Gia Lai và Bệnh viện Đại học Y Dược - HAGL, cũng mang lại nguồn vốn để tái cơ cấu. Những nỗ lực này giúp HAGL giảm lỗ lũy kế và cải thiện dòng tiền.