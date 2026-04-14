Hiện trạng Khu tập thể Thanh Xuân Bắc được đề xuất cải tạo

Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân, gồm 60 tòa chung cư cao 5 tầng, xây dựng trong giai đoạn 1978-1987. Theo danh mục cải tạo chung cư cũ của Hà Nội công bố tháng 3/2026, hơn một nửa số tòa đã được kiểm định; trong đó, 9 tòa xếp loại C (kết cấu hư hỏng đáng kể), 30 tòa xếp loại B (xuống cấp).

Trước đó, ngày 7/4, Chủ đầu tư khu Phú Mỹ Hưng đề xuất với Hà Nội muốn cải tạo khu này.

Vỉa hè giữa các tòa nhà nhà E8 được tận dụng làm chợ cóc, nơi kinh doanh buôn bán. Trên tầng cao, hiện tượng cơi nới diễn ra tràn lan, người dân xây dựng "chuồng cọp" bằng khung sắt, bê tông có chỗ đua ra 4-5m so với công trình ban đầu.

Không có hầm để xe, nhiều hộ dân để phương tiện sát cầu thang, lối đi dù đã có biển cấm. Một số người còn đưa xe lên tận phòng. Không gian cầu thang chật hẹp khiến tường, lan can, bậc thềm thường xuyên sứt mẻ. Sau thời gian dài sử dụng, cầu thang lên các tầng xuất hiện nứt, bong tróc.

Tại hành lang nhiều tòa, hộp chữa cháy không còn thiết bị bên trong, vỏ hộp bạc màu theo thời gian. Hệ thống dây điện chằng chịt, nằm sát đầu người, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ngoài ra, trần nhà bị thấm nước lâu ngày dẫn đến ẩm mốc, vữa bong tróc, lộ cốt thép.

Tại tầng 2 tòa E8, căn hộ rộng 90 m2 của bà Nguyễn Thị Tuyết Dung được chia thành ba phòng ngủ. Năm 2022, gia đình đã sửa lại phần sơn tường và lát sàn với chi phí khoảng 15 triệu đồng.

Chuyển về sinh sống từ năm 2007, sau gần 20 năm, bà Dung cho biết nhiều hạng mục của tòa nhà đã xuống cấp rõ rệt. "Thời gian đầu, tường không bị ngấm nước khi mưa, nhưng vài năm gần đây đã xuất hiện tình trạng này. Nhiều phần khung sắt ở cầu thang, lối đi cũng không còn đảm bảo, tôi luôn lo lắng mỗi khi đi qua", bà nói.

Căn hộ của bà Thảo và ông Bình tại tầng 2 tòa E11 hằng năm đều phải sửa chữa do tình trạng thấm nước, đặc biệt khi căn hộ phía trên cải tạo, tường và cột bên dưới xuất hiện vết nứt. Gia đình phải dán giấy để che lại các vị trí hư hỏng.

"Gia đình tôi đã chi hàng trăm triệu đồng để sửa chữa, nhờ đó không gian bên trong mới sạch đẹp", bà Thảo nói.

Anh Tô Trung Hiếu sống tại tầng 4 tòa D1, trong căn hộ rộng 70 m2, giá thuê 7,5 triệu đồng mỗi tháng. Sau một năm sinh sống, anh quyết định chuyển đi nơi khác có cơ sở vật chất tốt hơn, dù quãng đường đi làm xa thêm 2 km.

Theo anh Hiếu, bất cập lớn nhất tại khu tập thể là chỗ để xe không đảm bảo. Anh từng mất một chiếc xe máy trị giá khoảng 10 triệu đồng. "Giá trị không cao nhưng đó là phương tiện di chuyển chính, nên ảnh hưởng rất nhiều”, anh nói.

Một số hộ dân tận dụng không gian dưới chân cầu thang, lối đi chung của tòa nhà để mở quán nước, hàng cắt tóc.

Trước đây, khu tập thể Thanh Xuân Bắc từng được một nhà thầu lập kế hoạch phá dỡ, xây dựng các tòa nhà cao 26 tầng trên diện tích khoảng 30 ha trong giai đoạn 2004-2011. Tuy nhiên, phương án này chưa được triển khai sau khi tiến hành điều tra xã hội và lấy ý kiến người dân.

Khoảng trống dưới chân cầu thang tầng 1 ở khu nhà C16 được tận dụng làm bếp nấu ăn của một hộ gia đình. Khu bếp không có cửa, đóng tạm bợ từ nhiều miếng ván gỗ.

Một số dãy nhà có khoảng sân, nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Trẻ em tận dụng làm nơi vui chơi, thể thao, xung quanh là mắc, dây phơi quần áo và xe cộ.

Mái các tòa nhà dày đặc bồn chứa nước do người dân tự lắp đặt để sử dụng, trong bối cảnh hệ thống cấp nước còn yếu, chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Hà Nội hiện có 3 dự án cải tạo chung cư cũ đã hoàn thành, trong tổng số 11 dự án đang triển khai. Thành phố dự kiến đến năm 2030 sẽ hoàn thành cải tạo 20.000 căn hộ tập thể cũ thuộc diện phải phá dỡ.