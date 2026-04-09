Cảnh sống thấp thỏm trong khu tập thể cũ nát 50 năm chờ ngày phá dỡ

Được phân về khu tập thể từ năm 1976, thời điểm sau khi Hà Tây và Hòa Bình sáp nhập thành tỉnh Hà Sơn Bình, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh (84 tuổi) cho biết đã gắn bó với nơi này suốt 50 năm. Khi đó, khu tập thể được phân cho cán bộ, trưởng phó các ban ngành của tỉnh.

Căn hộ của gia đình bà rộng gần 42 m2 theo sổ đỏ, sau nhiều năm đã được cơi nới thêm khoảng 30 m2 để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. 'Nhiều người sau này có điều kiện thì chuyển đi nơi khác, còn gia đình tôi không có tiền xây nhà nên ở lại đến tận bây giờ', bà nói.

50 năm sinh sống tại khu tập thể cũ, bà Thanh không nguôi nỗi lo mỗi khi mùa mưa bão đến. Trong căn nhà đã xuống cấp, những cây dầm mục nát, mái tôn rung lắc và những vết dột kéo dài khiến cuộc sống của người dân nơi đây luôn trong cảnh thấp thỏm.

'Có hôm gần 1h sáng vẫn nghe tiếng ầm ầm, tôi tưởng nhà ai đang chuyển sắt thép. Sáng ra mới biết là gió đập vào mái tôn. Mỗi mùa bão là sợ lắm, đêm không ngủ được. Đợt bão lớn vào năm kia, có đêm thanh niên trong khu phải đến gõ cửa bảo: 'Bà ơi, gió to quá, mời bà xuống hội trường cho an toàn'. Nhưng chân đau, tôi chỉ biết cầu trời khấn Phật, rồi chạy tạm vào gian nhà mái bằng tự xây thêm để lánh nạn', bà Thanh nói.

Theo thời gian, căn nhà ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều hạng mục buộc phải sửa chữa bằng tiền túi. Chỉ riêng phần mái, gia đình bà đã chi khoảng 20 triệu đồng để lợp tôn mới. Bà kể, có lần thanh dầm bị sập, bà phải gọi thợ đến thay thế, gia cố thêm bằng sắt, tốn thêm gần chục triệu đồng.

Theo bà Thanh, vấn đề lớn nhất hiện nay là phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư vẫn chưa nhận được sự đồng thuận từ cư dân.

'Người dân đang kiến nghị vì 1,5 là thấp quá. Có người mong 2,5, có người đòi 3. Nếu được 2,5 thì diện tích sẽ tăng lên gần gấp đôi, người dân mới thấy hợp lý. Nếu không thì rất khó đồng ý', bà Thanh nói.

Bà Vũ Thị Kim Nhị cho biết đã sinh sống tại khu tập thể này khoảng 50 năm. Căn hộ của gia đình có diện tích 56 m2 theo sổ đỏ, gồm 2 phòng, và cuộc sống tại đây nhiều năm qua nhìn chung khá ổn định.

Theo bà, phần mái thỉnh thoảng xuất hiện hư hỏng thì gia đình tự sửa chữa. Vào những ngày mưa gió, căn nhà có phần ẩm thấp nhưng nhờ không gian xung quanh khá thoáng đãng nên không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt.

Nguyễn Thị Mai (52 tuổi) nhận xét khu dân cư khá yên tĩnh, bà con lối xóm đoàn kết, thường xuyên hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Diện tích căn hộ trên sổ đỏ là 52 m2, gồm 2 phòng, gia đình phải cơi nới thêm một gian phía sau rộng hơn chục mét vuông, lợp mái tôn để đủ chỗ ở. Do không được sửa chữa, nâng cấp nên không gian vẫn chật hẹp, các con không có phòng riêng, phải sinh hoạt chung trong cùng một diện tích nhỏ.

Theo chị Mai, nhiều mảng vôi vữa, tường nhà từng rơi xuống khu vực bếp và hành lang lúc đang nấu ăn, rất may không gây thương tích. Lo ngại mất an toàn, chị cùng các hộ dân xung quanh đã phải tự góp tiền làm trần nhựa để che chắn.

Căn nhà cũng thường xuyên ẩm thấp, tường luôn trong tình trạng 'đổ mồ hôi' mỗi khi thời tiết nồm ẩm. Vào những ngày mưa lớn, nước từ ngoài đường phả vào nhà, gây nhiều bất tiện cho sinh hoạt.

Về kế hoạch cải tạo, xây dựng lại khu tập thể, chị cho biết đã nghe thông tin về việc phá dỡ để xây tòa nhà mới, song đến nay người dân vẫn chưa nhận được thông báo cụ thể nên vẫn đang chờ đợi.

Phần trần tại nhiều căn hộ đã được các gia đình gia cố bằng các tấm nhựa để hạn chế tình trạng vữa, gạch rơi xuống. Tuy nhiên, sau thời gian dài sử dụng, không ít vị trí lớp nhựa này cũng đã bong tróc, xuống cấp.

Để khắc phục tình trạng thiếu diện tích, người dân đã lắp đặt một khung sắt tự chế vươn hẳn ra ngoài từ ban công bê tông. Đây là cách làm phổ biến ở các khu nhà cũ để tạo thêm không gian phơi phóng quần áo và đặt cây cảnh.

Căn hộ nằm cạnh nhà bà Nguyễn Thị Lệ Thanh (84 tuổi) đã bị bỏ hoang nhiều năm nay. Theo bà, trước đây căn hộ có một số thanh niên thuê, nhưng do xuống cấp quá nghiêm trọng nên họ đã chuyển đi từ lâu vì lo mất an toàn.

Phần mái và trần của căn nhà đã bị sụp đổ, để lộ một khoảng hở lớn phía trên, cho thấy kết cấu bên trong xuống cấp nghiêm trọng. Những thanh xà gỗ cũ mục gãy vụn nằm chồng chéo, xen lẫn các mảng gạch và lớp vữa bong tróc. Hệ thống dây điện, ống nhựa cũng lộ thiên ngổn ngang giữa khu vực hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo lời bà Thanh, do mái bị sập một phần, mỗi khi trời mưa, nước từ căn hộ bên cạnh lại tràn sang, khiến bà phải mang chậu ra hứng để tránh ngập vào nhà.

Phần lan can cầu thang đã bị hư hỏng, xuống cấp theo thời gian, người dân phải tạm dùng các thanh gỗ đóng chắn lại để che lấp khoảng hở, đảm bảo an toàn cho lối đi và tránh nguy cơ xảy ra tai nạn khi di chuyển.

Người dân khu tập thể tự lắp một chiếc thang sắt tự chế bắc qua bức tường bao để thuận tiện đi lại hằng ngày, rút ngắn quãng đường và tránh phải đi vòng ra cổng chính.

Khu vực hành lang bị chiếm dụng làm nơi tập kết đồ đạc của cư dân.

Theo dự thảo, khu tập thể hiện hữu sẽ được xây mới thành 3 tòa nhà cao 34 tầng, trong đó tầng 1 bố trí khu dịch vụ, thương mại và tiện ích; tầng 2 đến tầng 4 làm khu để xe, sinh hoạt cộng đồng; từ tầng 5 đến tầng 34 là các căn hộ ở.

Toàn bộ chủ sở hữu căn hộ hiện tại sẽ được tái định cư tại chỗ sau khi công trình hoàn thành. Về bồi thường, các căn hộ tầng 1 được áp dụng hệ số K từ 1 đến 2 lần diện tích trên giấy chứng nhận, trong khi các căn từ tầng 2 trở lên được bồi thường theo hệ số từ 1 đến 1,5 lần.