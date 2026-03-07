Cận cảnh khu tập thể hơn 40 năm ở Hà Nội sắp được thay bằng 3 tòa nhà 34 tầng

Nằm trên đường Lê Hồng Phong, khu tập thể 3 tầng tại phường Hà Đông (Hà Nội) được xây dựng từ giai đoạn 1970-1985. Sau hơn bốn thập kỷ sử dụng, nhiều hạng mục của công trình đã xuống cấp rõ rệt. Chính quyền địa phương lấy ý kiến cư dân về phương án cải tạo, xây dựng lại khu nhà.

Khu tập thể gồm 4 dãy nhà với tổng cộng 193 căn hộ, hiện có khoảng 600 người sinh sống.

Trải qua nhiều năm sử dụng, nhiều hạng mục của công trình đã hư hỏng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân.

Nhiều cấu kiện của công trình cũng có dấu hiệu xuống cấp. Tại một số vị trí, lớp bê tông bảo vệ bong tróc, để lộ cốt thép đã bị ăn mòn theo thời gian.

Tường nhà xuất hiện các vết nứt, nhiều khu vực bị thấm nước, ẩm mốc kéo dài.

Không chỉ kết cấu, các hạng mục như mái nhà, hành lang, cầu thang và hệ thống thoát nước cũng trong tình trạng xuống cấp. Trong những ngày mưa lớn, nước thấm qua mái và tường khiến nhiều căn hộ bị dột, gây bất tiện cho sinh hoạt.

Ông L.V.T. cho biết gia đình ông chuyển về sinh sống tại đây từ cuối những năm 1970, và tình trạng xuống cấp của khu nhà đã kéo dài nhiều năm. “Mỗi khi mưa lớn là nước dột từ mái xuống. Gia đình tôi đã tự sửa vài lần nhưng chỉ khắc phục tạm thời. Vì cả dãy nhà đều cũ nên việc sửa riêng lẻ cũng không cải thiện được nhiều”, ông T. nói

Hệ thống điện và cấp thoát nước của khu tập thể cũng đã lạc hậu sau nhiều năm sử dụng. Công trình hiện chưa được trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn mới, khiến nhiều cư dân không khỏi lo lắng về vấn đề an toàn.

Trước thực trạng trên, từ tháng 11/2025, chính quyền phường Hà Đông đã tổ chức lấy ý kiến người dân về phương án cải tạo, xây dựng lại khu tập thể. Kết quả ghi nhận hơn 94% số hộ đồng thuận với chủ trương xây mới.

Theo dự thảo phương án cải tạo, khu tập thể hiện hữu sẽ được thay thế bằng tổ hợp gồm 3 tòa nhà cao 34 tầng. Trong đó, tầng 1 bố trí các chức năng dịch vụ, thương mại, phòng trực phòng cháy chữa cháy, ban quản lý và khu vực gửi trẻ.

Từ tầng 2 đến tầng 4 dự kiến bố trí bãi đỗ xe và các không gian sinh hoạt chung cho cư dân. Các tầng còn lại, từ tầng 5 đến tầng 34, được bố trí các căn hộ để ở. Về chính sách bồi thường và tái định cư, toàn bộ chủ sở hữu căn hộ tại khu tập thể 3 tầng sẽ được bố trí tái định cư ngay trên khu đất sau khi công trình mới hoàn thành.

Theo phương án dự kiến, các căn hộ tầng 1 sẽ được bồi thường với hệ số từ 1 đến 2 lần diện tích sử dụng ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với các căn hộ từ tầng 2 trở lên, hệ số bồi thường từ 1 đến 1,5 lần diện tích theo giấy tờ hiện có.

Sau khi hoàn thành, khu tập thể cũ dự kiến được thay thế bằng khu chung cư cao tầng hiện đại với khoảng 1.089 căn hộ. Công trình mới được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân và tạo diện mạo đô thị khang trang hơn cho khu vực.