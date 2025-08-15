Công an Thanh Hóa triệt phá các băng nhóm tội phạm đội lốt doanh nhân

Bóc trần "vùng tối" của Ý "ẻng" và đồng bọn

Thanh Hóa đang trên đà phát triển mạnh mẽ, trở thành một cực tăng trưởng kinh tế của khu vực. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó, địa phương cũng đối mặt với những thách thức từ các băng nhóm tội phạm hoạt động tinh vi, đội lốt doanh nhân để trục lợi và thách thức pháp luật.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các chuyên án, kiên quyết đấu tranh, triệt phá các tổ chức tội phạm nguy hiểm, không chỉ xử lý các hành vi bạo lực mà còn làm trong sạch môi trường đầu tư, kinh doanh, mang lại sự bình yên cho người dân.

Lực lượng Ccông an khám xét nơi ở, nơi làm việc của đối tượng Bùi Quốc Ý.

Một trong những chiến công nổi bật của Công an tỉnh Thanh Hóa là việc triệt phá băng nhóm tội phạm núp bóng Công ty Bất động sản Đạt - Ý do Bùi Quốc Ý (SN 1981, trú tại số nhà 381A, Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

Bề ngoài, đây là một doanh nghiệp bất động sản, nhưng thực chất là nơi tập hợp những kẻ côn đồ, hung hãn, sẵn sàng sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.

Chuyên án được khởi động từ một sự việc tưởng chừng đơn giản: một người dân phản ánh về việc công ty này lấn chiếm hành lang công cộng.

Khi một cộng tác viên báo chí đến làm việc để thu thập thông tin, anh đã bị Bùi Quốc Ý và 8 đàn em vây đánh, cướp tài sản và đe dọa. Hành vi ngông cuồng, xem thường pháp luật này trở thành ngòi nổ cho một cuộc chiến công lý không khoan nhượng.

Đối tượng Bùi Quốc Ý (dấu X) và đồng phạm.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng vào cuộc. Bùi Quốc Ý cùng 8 đối tượng liên quan đã bị bắt giữ, khởi tố về các tội danh "Bắt, giữ người trái pháp luật", "Cướp tài sản".

Mở rộng điều tra, công an còn làm rõ các hành vi vi phạm kinh tế khác của nhóm này như khai thác khoáng sản trái phép, mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế, quây thầu, vây thầu...

Sự sụp đổ của đường dây "chạy án" và trốn thuế của Vy "ngộ"

Một chuyên án khác cũng cho thấy sự quyết tâm "không có vùng cấm" của Công an tỉnh Thanh Hóa là việc triệt phá băng nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Vy (tức Vy "ngộ", SN 1981 trú ở 130 Đào Duy Từ, phường Hạc Thành, Thanh Hóa) cầm đầu. Chuyên án này không chỉ tập trung vào hành vi "chạy án" tinh vi mà còn phanh phui những sai phạm kinh tế nghiêm trọng tại Công ty CP khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, nơi Vy là cổ đông sáng lập.

Khu vực trang trại của Nguyễn Văn Vy được xây dựng như một biệt phủ, nơi tập trung của nhiều đối tượng anh chị giang hồ cộm cán.

Vy "ngộ" đã lợi dụng mối quan hệ phức tạp, móc nối với một cựu quân nhân để "chạy" giảm án cho một phạm nhân giết người đang thụ án tù chung thân. Số tiền hối lộ lên tới hàng trăm triệu đồng, được chuyển qua nhiều khâu trung gian với thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã lần ra manh mối, buộc cựu quân nhân trung gian phải cúi đầu nhận tội. Từ đó, toàn bộ đường dây đưa hối lộ đã bị bóc gỡ, Nguyễn Văn Vy bị khởi tố và tạm giam về tội "Đưa hối lộ".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh bắt Nguyễn Văn Vy (tức Vy "ngộ"), một đối tượng cộm cán với mạng lưới quan hệ chằng chịt.

Không dừng lại ở đó, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra, khám phá "vùng tối" trong hoạt động kinh doanh của Công ty Mạnh Tùng Petro (phường Hạc Thành). Hàng loạt bằng chứng cho thấy công ty này đã trốn thuế hàng chục tỷ đồng bằng cách bỏ ngoài sổ sách hơn 33 tỷ đồng doanh thu, lập báo cáo tài chính giả mạo và xuất khống hóa đơn VAT.

Những hành vi này không chỉ gây thất thoát ngân sách nhà nước mà còn làm méo mó môi trường kinh doanh, tạo ra sự bất công cho các doanh nghiệp chân chính.

Ngày 9/7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, thu giữ hàng loạt tài liệu, chứng cứ. Nguyễn Huy Tùng, Đào Mạnh Linh, Nguyễn Thị Bắc và Đặng Thị Lan Phương cùng các đối tượng liên quan trong ban lãnh đạo công ty đều bị khởi tố và áp dụng các biện pháp ngăn chặn.

Phá tan đế chế ngầm của Tuấn "thần đèn"

Trong giai đoạn cao trào của đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác lập chuyên án và nhanh chóng điều tra, bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn", SN 1974, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá). Một "ông trùm" giấu mặt, từng khoác trên mình tấm áo doanh nhân, nhưng thực chất là kẻ đứng sau một mạng lưới tội phạm đa ngành, phức tạp.

Toàn bộ đường dây tội phạm do Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn") cầm đầu đã bị triệt xóa.

Tuấn "thần đèn" được biết đến như một doanh nhân thành đạt, cổ đông sáng lập Công ty ALMA. Tuy nhiên, dưới vỏ bọc hào nhoáng ấy là một "đế chế ngầm" với hàng loạt hoạt động tội phạm nguy hiểm, từ khai thác khoáng sản trái phép, trốn thuế đến cưỡng đoạt tài sản.

Công ty ALMA, dưới sự chỉ đạo của Tuấn, đã ngang nhiên khai thác vượt công suất và phạm vi được cấp phép tại nhiều mỏ đất, gây thất thoát tài nguyên quốc gia và tàn phá môi trường, đặc biệt tại xã Tượng Lĩnh. Để che giấu hành vi này, Tuấn đã chỉ đạo làm giả sổ sách kế toán, né tránh nghĩa vụ thuế với số tiền rất lớn.

Sau khi Tuấn "thần đèn" bị bắt, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp của các Cục nghiệp vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra quy mô lớn nhằm nhổ tận gốc nhóm tội phạm đội lốt doanh nhân này.

Sau một thời gian lập án điều tra, Lê Kim Thu đã bị bắt giữ.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã mở rộng điều tra, triệt phá các mắt xích quan trọng trong đường dây này. Lê Kim Thu (tức Thu "vệ sỹ", SN 1984, trú tại 03 Nguyễn Văn Hồ, phường Hạc Thành, Thanh Hóa) người điều hành quán bar Zone 8, một tụ điểm kinh doanh khí cười trái phép, đã bị bắt.

Lê Chung Tài (tức Tài "bu", SN 1996 trú tại số nhà 37 Lê Hồng Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá) con nuôi của Tuấn, cũng bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" sau khi nhận 350 triệu đồng để "chạy án" nhưng không thực hiện.

Lê Chung Tài (tức Tài “bu”), con nuôi Tuấn “thần đèn”bị bắt giữ.

Hàng loạt cuộc khám xét đồng loạt tại các địa điểm liên quan đã thu giữ hàng ngàn tài liệu, chứng cứ, phơi bày toàn bộ quy mô và mức độ nguy hiểm của băng nhóm này. Tính đến giữa tháng 7/2025, trên 20 đối tượng trong đường dây của Tuấn "thần đèn" đã bị khởi tố, đánh dấu sự sụp đổ của một tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất nhì xứ Thanh.

Những chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Thanh Hóa trong việc triệt phá các băng nhóm tội phạm đội lốt doanh nhân, đã khẳng định sự quyết tâm cao độ và bản lĩnh của lực lượng Công an xứ Thanh. Hàng trăm đêm trắng, hàng ngàn giờ đấu tranh miệt mài của các chiến sĩ Công an đã đổi lấy sự bình yên cho phố phường, sự công bằng cho người dân và sự minh bạch cho môi trường kinh doanh.