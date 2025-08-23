Doanh nhân điển trai 42 tuổi chưa vợ, sở hữu thương hiệu chiếu phim nghìn tỷ

Nam doanh nhân giàu có kiêm nghệ sĩ đa tài

Tại concert “Tổ quốc trong tim” tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình vừa qua, hàng chục nghìn khán giả vỡ òa cảm xúc với ca khúc “Việt Nam ơi” do chính tác giả Bùi Quang Minh thể hiện.

Giai điệu quen thuộc "Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, tự hào mãi hát lên Việt Nam ơi từng vang lên ở nhiều sự kiện lớn, tụ điểm âm nhạc lẫn cà phê vào năm 2018, khi Đội tuyển U23 Việt Nam lập kỳ tích lọt vào chung kết U23 châu Á.

Đáng chú ý, tác giả ca khúc “quốc dân” này lại là một doanh nhân giàu có, sở hữu thương hiệu chiếu phim được định giá nghìn tỷ đồng.

Shark Minh Beta, tên thật là Bùi Quang Minh, là một doanh nhân, nhạc sĩ sáng tác bài hát "Việt Nam ơi".

Trên thương trường, ông Bùi Quang Minh được gọi với biệt danh là Shark Minh Beta, người sáng lập và điều hành Beta Group. Trong đó, Công ty cổ phần Beta Media - một thành viên trong hệ sinh thái của Beta Group, là đơn vị vận hành chuỗi rạp Beta Cinemas.

Theo giới thiệu, doanh nhân Bùi Quang Minh (sinh năm 1983), tốt nghiệp Đại học Sydney với bằng Cử nhân danh dự hạng Nhất và sau đó hoàn thành chương trình MBA tại Đại học Harvard (Mỹ).

Trước khi mở cụm rạp chiếu phim, Minh Beta khởi nghiệp lần đầu với chuỗi nhà hàng bán bánh Donuts và cà phê.

Năm 2014, Minh Beta bắt tay vào phát triển chuỗi rạp chiếu phim Beta Cinemas với phân khúc khách hàng trung cấp. Từ cụm rạp đầu tiên tại Thái Nguyên, Beta Media phát triển thành hệ thống rạp chiếu phim nhượng quyền với hàng loạt cụm rạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Theo thông tin từ website của Beta Group, tháng 6/2020, Beta Cinemas đã hoàn thành thỏa thuận góp vốn trị giá 8 triệu USD từ quỹ đầu tư của Nhật Bản Daiwa Pi Partners và đạt được mức định giá doanh nghiệp 1.000 tỷ đồng.

Hệ sinh thái của ông chủ đứng sau chuỗi rạp Beta Cinemas

Shark Minh Beta nắm trong tay chuỗi rạp chiếu phim định giá nghìn tỷ đồng.

Đại diện pháp luật của Beta Media là doanh nhân Bùi Quang Minh. Công ty trải qua nhiều lần tăng vốn điều lệ.

Thời điểm thành lập, công ty có vốn đăng ký 30 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm ông Bùi Mạnh Cường góp gần 1,1 tỷ đồng, bà Đinh Thị Hằng góp 1,1 tỷ đồng, ông Bùi Quang Minh góp 19,75 tỷ đồng.

Tháng 8/2016, vốn của doanh nghiệp được tăng từ 30 tỷ đồng lên hơn 33,8 tỷ đồng, trong đó, ông Bùi Quang Minh góp phần lớn với 58,4%.

Tháng 7/2017, Beta Media tăng vốn lên hơn 82,62 tỷ đồng, cổ đông công bố gồm: Bùi Mạnh Cường góp hơn 1,3%, Bùi Quang Minh góp 62,2%, Đinh Thị Hằng góp hơn 1,3%.

Sau nhiều lần tăng vốn, đến tháng 10/2020, Công ty có vốn đạt gần 252,3 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông góp vốn không được công bố.

Theo dữ liệu, ông Minh Beta còn sở hữu và là đại diện nhiều pháp nhân khác. Cụ thể, ông Bùi Quang Minh là đại diện của Công ty cổ phần Beta Holding (thành lập tháng 8/2017), ngành nghề chính là hoạt động tư vấn quản lý.

Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 52,109 tỷ đồng. Đến tháng 9/2017, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên hơn 82,632 tỷ đồng và tiếp tục nâng lên hơn 125,160 tỷ đồng vào tháng 4/2020.

Mặc dù ghi dấu ấn sâu đậm trên thương trường nhưng nam doanh nhân điển trai mới thực sự được biết đến rộng rãi hơn từ sau khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 6 năm 2023 với cương vị là nhà đầu tư.