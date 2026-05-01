'Bữa cơm nhanh, giấc ngủ vội' giữa nắng gắt ở đại công trường sân bay Long Thành

Những ngày cuối tháng 4, khu vực Đông Nam Bộ ghi nhận nền nhiệt cao, nắng nóng kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện thi công tại công trường sân bay Long Thành. Trên mặt bằng rộng lớn, nhiều hạng mục triển khai ngoài trời, hàng ngàn công nhân, kỹ sư và lực lượng giám sát vẫn duy trì bám trụ để đảm bảo tiến độ.

Trong bối cảnh điều kiện làm việc khắc nghiệt, công trường tiếp tục tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, duy trì nhịp độ liên tục nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục theo kế hoạch đề ra.

Những công nhân, kỹ sư âm thầm góp sức cho một công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, gần 12h trưa, khi ca làm buổi sáng kết thúc, dòng người nhanh chóng tản ra tìm những nơi bóng mát giữa công trường để nghỉ trưa.

Những bữa cơm diễn ra vội vàng, giản dị nhưng ấm áp.

Tiếng cười nói xen lẫn trong không khí oi bức phần nào xua đi nỗi mệt mỏi và nhớ nhà.

Anh Nguyễn Anh Toàn (quê Hà Tĩnh), công nhân thi công tại nhà ga, cho biết thời gian gần đây công trường tăng cường thi công liên tục để đẩy nhanh tiến độ. “Sau giờ nghỉ trưa, chúng tôi thường quây quần ăn uống, trò chuyện. Dù mỗi người đến từ một vùng quê khác nhau nhưng cảm giác như người trong gia đình”, anh nói.

Bữa cơm vội của công nhân sân bay Long Thành giữa thời tiết nắng gắt.

Sau bữa cơm nhanh, mỗi người chọn một cách nghỉ ngơi riêng. Có người nằm tạm trên nền đất, người mắc võng, người tranh thủ gọi điện về thăm gia đình.

Những giấc ngủ trưa giữa công trường trở thành nguồn năng lượng để họ tiếp tục ca làm việc tiếp theo.

Những hình ảnh đời thường ấy cho thấy sự nỗ lực của lực lượng lao động tại công trường siêu dự án. Mỗi ngày trôi qua, từng hạng mục dần hoàn thiện, góp phần hình thành diện mạo mới cho sân bay Long Thành trong tương lai.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 được khởi công ngày 5/1/2021 tại Đồng Nai, với tổng vốn đầu tư hơn 5,4 tỷ USD. Trước đó, sân bay đã đón những chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12/2025.

Theo kế hoạch, dự án hướng tới hoàn thành khai thác kỹ thuật vào tháng 9/2026 và vận hành thương mại trong quý IV/2026. Tuy nhiên, tiến độ hiện vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là tình trạng thiếu hụt nhân lực.

Báo cáo của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho thấy, đến ngày 14/4, công trường có khoảng 8.457 nhân sự, mới đạt 60% so với nhu cầu khoảng 14.000 người. Tại các gói thầu trọng điểm, tình trạng thiếu lao động diễn ra rõ rệt.

Nguyên nhân chính được xác định là điều kiện thi công khắc nghiệt, mặt bằng rộng, nhiều hạng mục ngoài trời chịu tác động của nắng nóng và bụi, khiến việc thu hút và giữ chân lao động gặp nhiều trở ngại.

Dù vậy, giữa những trở ngại, hình ảnh những bữa cơm vội, giấc ngủ gấp của công nhân vẫn cho thấy quyết tâm giữ tiến độ công trình. Trên đại công trường mênh mông, từng ngày trôi qua đều ghi thêm dấu mốc, hướng tới mục tiêu hoàn thành dự án theo cam kết.