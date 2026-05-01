Trung Quốc chi 341 triệu USD bao mua gần như toàn bộ tôm hùm của Việt Nam

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt gần 1,07 tỷ USD trong quý I/2026, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Việc xuất khẩu tôm thu về hơn 1 tỷ USD được VASEP đánh giá là tích cực trong bối cảnh thị trường tôm thế giới chưa phục hồi đồng đều, cạnh tranh giữa các nguồn cung lớn ngày càng gay gắt và môi trường thương mại quốc tế tiếp tục biến động mạnh.

Tuy nhiên, đà tăng không phản ánh sự phục hồi đồng đều của toàn ngành, mà chủ yếu đến từ sự bứt phá của một số thị trường và một số nhóm sản phẩm cụ thể, trong đó nổi bật nhất là tôm hùm xuất sang Trung Quốc.

Về cơ cấu sản phẩm, VASEP cho biết, tôm chân trắng vẫn là sản phẩm chủ lực với 573 triệu USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 53,6% kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành tôm Việt; tôm sú đạt 80,7 triệu USD, tăng 10,8%.

Điểm nổi bật nhất là nhóm tôm loại khác đạt gần 415 triệu USD, tăng 39,3%, trong đó riêng tôm hùm đạt 345,5 triệu USD, tăng 57,4% và trở thành động lực tăng trưởng lớn nhất của toàn ngành trong quý I năm nay.

Về thị trường, Trung Quốc (bao gồm cả Hong Kong) tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng với kim ngạch xuất khẩu đạt 440,1 triệu USD, tăng mạnh 57,2% và chiếm hơn 41% tổng xuất khẩu tôm của Việt Nam.

Riêng thị trường Trung Quốc nhập khẩu tôm hùm của Việt Nam với giá trị 341,6 triệu USD, tăng 58,4%, tương đương 98,9% tổng kim ngạch tôm hùm xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm.

Xếp thứ hai là khối thị trường CPTPP. Trong 3 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu tôm sang khối thị trường này tăng nhẹ 5%, đạt gần 270,2 triệu USD.

Xuất khẩu tôm sang EU đạt 120,4 triệu USD, tăng 16,7%; sang Nhật Bản đạt 117,4 triệu USD, tăng nhẹ 1,7%.

Trong nhóm 5 khách hàng chủ lực, chỉ thị trường Mỹ ghi nhận kim ngạch xuất khẩu sụt giảm 28,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 95,8 triệu USD.