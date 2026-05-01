Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 163,000 Bán 166,000

BTMH Mua 163,000 Bán 165,900

USD Mua 26,108 Bán 26,368

EUR Mua 30,027 Bán 31,634

“Vận may” gõ cửa, nhiều gia đình miền Tây ăn lễ lớn

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Xổ số miền Nam tìm ra nhiều khách hàng ở Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long trúng giải độc đắc và an ủi ngay dịp lễ 30-4 và 1-5.

Trưa 1-5, nhiều đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về việc nhiều người trúng giải độc đắc và giải an ủi ngay dịp lễ 30-4 và 1-5.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 30-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Kết quả xổ số miền Nam ngày 30-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải an ủi của vé số An Giang trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Tươi Tốt

Giải an ủi của vé số An Giang trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Tươi Tốt

Theo đó, vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng chiều 30-4, giải độc đắc (dãy số 744577) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Sau khi tiệm vàng Kim Lan 2 và đại lý vé số Lê Ngọc ở tỉnh Vĩnh Long đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải độc đắc 2 vé và trúng giải an ủi 18 vé An Giang thì đến trưa 1-5, thêm nhiều khách hàng ở xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp đã đến đại lý vé số Tươi Tốt để đổi 15 vé trúng giải an ủi.

Mở thưởng cùng ngày với vé số An Giang, giải độc đắc (dãy số 561565) của vé số Bình Thuận được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Bình Thuận là đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Giải an ủi của vé số Bình Thuận cũng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Dung và đại lý vé số Phú Vinh ở tỉnh Vĩnh Long.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Bình Thuận trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phước Danh, ĐLVS Dung

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Bình Thuận trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phước Danh, ĐLVS Dung

Vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều 29-4, giải độc đắc (dãy số 537291) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Giải độc đắc của vé số Đồng Nai trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Ba Xuyên

Giải độc đắc của vé số Đồng Nai trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Ba Xuyên

Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng giải độc đắc 2 vé Đồng Nai vào sáng 1-5 là đại lý vé số Ba Xuyên ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Sáng 1-5, lộ diện nhiều người ở 3 tỉnh trúng xổ số miền Nam
Sáng 1-5, lộ diện nhiều người ở 3 tỉnh trúng xổ số miền Nam

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 1-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.

-01/05/2026 11:03 AM (GMT+7)
