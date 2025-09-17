Hé lộ ông chủ kín tiếng của công ty vừa trúng gói thầu điện lực 1.600 tỷ đồng

Dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tại gói thầu số 21 (MS03-QT1) cung cấp than nhập khẩu phục vụ chạy thử Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1, Công ty cổ phần Khoáng sản Lam Sơn đã trúng thầu với giá 1.601,3 tỷ đồng, giảm hơn 105 tỷ đồng so với giá gói thầu 1.706,9 tỷ đồng được đưa ra, tương ứng tỷ lệ giảm giá 6,18%. Thời gian thực hiện gói thầu là 16 tháng.

Theo thông báo mời thầu, chủ đầu tư là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), bên mời thầu là Ban Quản lý Dự án Điện 2 – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nguồn vốn gồm vốn EVN và vốn vay thương mại trong nước.

Tại thời điểm đóng thầu ngày 22/5/2025, có 7 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Vượt qua 6 đối thủ để trúng gói thầu 1.600 tỷ đồng của EVN nhưng Khoáng sản Lam Sơn khá kín tiếng trên thương trường.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1.

Công ty cổ phần Khoáng sản Lam Sơn tiền thân là Công ty TNHH Khoáng sản Lam Sơn được thành lập vào tháng 12/2018 với vốn điều lệ 9,5 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Về thông tin khai thuế, theo đăng ký thông tin, doanh nghiệp này có 20 lao động.

Người đại diện theo pháp luật ban đầu của công ty là bà Lê Thị Bưởi (sinh năm 1974) chức vụ Giám đốc. Tháng 4/2019, doanh nghiệp đổi người đại diện theo pháp luật sang ông Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 1990) chức vụ Giám đốc.

Tháng 6/2019, công ty tiếp tục đổi tên người đại diện theo pháp luật sang bà Nguyễn Thị Thu Hiền (sinh năm 1980) chức vụ Giám đốc.

Từ tháng 4/2020 đến nay, ông Nguyễn Quang Vinh trở lại làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Tháng 11/2020, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần Khoáng sản Lam Sơn. Vốn điều lệ giữ ở mức 9,5 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm: Đinh Hà Ly góp 475 triệu đồng (5%), Nguyễn Thị Nhung góp 475 triệu đồng (5%) và Nguyễn Quang Vinh góp 8,55 tỷ đồng (90%).

Vào tháng 6/2021, công ty nâng vốn điều lệ từ 9,5 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng. Cổ đông góp vốn không được đề cập.

Nói thêm về các cổ đông Đinh Hà Ly và Nguyễn Thị Nhung, mỗi người đều đứng tên doanh nghiệp riêng.

Theo đó, bà Đinh Hà Ly (sinh năm 1993) là người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Đông Sơn, tiền thân là Công ty TNHH Thu gom rác thải Đông Sơn.

Công ty được thành lập vào ngày 1/2/2023, trụ sở tại khu phố Trường Sơn, phường Đông Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Tại thời điểm này, ông Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1989) là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Đến ngày 17/2/2023, vị trí Giám đốc, người đại diện theo pháp luật được chuyển sang cho bà Đinh Hà Ly. Đến nay doanh nghiệp đã tạm ngừng kinh doanh.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1993) là người đại diện Công ty TNHH Xăng dầu và Thương mại Quang Nhung. Doanh nghiệp thành lập năm 2019 với vốn điều lệ 9 tỷ đồng, trụ sở tại Khu 7 phường Bắc Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Hiện doanh nghiệp không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký.