Đem “thủy quái” to như người đi diễu phố, trả vài triệu cũng ko bán

Câu được “thủy quái” khổng lồ, người đàn ông quyết chỉ ăn chứ không bán

Clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông vác trên lưng con “quái ngư” khổng lồ dạo bộ trên đường phố Trùng Khánh đông đúc đang là tiêu điểm chú ý trên mạng xã hội xứ Trung.

Trong clip, con cá dài hơn một mét, bề ngang của nó không hề thua kém so với người vác nó trên lưng. Những người đi đường xung quanh đều có vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên khi thấy “quái ngư” xuất hiện ngay trên phố. Tuy nhiên, một số người lại nghi ngờ tính xác thực của sự việc.

Sau nhiều lần xác minh của các phóng viên, sự việc đã được xác nhận là có thật. Nhân vật “vác cá đi diễu phố” là một người đàn ông đam mê câu cá ở địa phương. Anh chỉ đơn thuần mong muốn chia sẻ niềm vui với mọi người sau khi câu được một con cá lớn.

Được biết, anh La - nhân vật trong clip vốn là một giáo viên dạy lái xe, anh đã gắn bó với đam mê câu cá trong hơn một thập kỷ. Anh bắt được con cá vào khoảng 2 giờ chiều ngày 10/9, tại đoạn sông Fu Ling thuộc sông Wu Jiang. Anh cho biết, con cá nặng 39,5kg và dài 1,64m.

Anh La chia sẻ chưa từng thấy một con cá lớn như vậy, vì thế anh quyết định đưa nó đi “dạo phố”. Anh La đã vác theo con cá trên lưng và đi dạo trên đường phố hơn 20 phút. Nhiều người trên đường cũng đã hỏi anh về kích thước của con cá.

Thậm chí, có người đã trả 1.000 NDT (3,6 triệu đồng) để mua lại con cá nhưng anh không bán. Anh đã chia con cá cho bạn bè và cùng thưởng thức nó. Ngoài ra, cũng có người hỏi mua xương đầu cá nhưng anh không bán mà giữ lại để sưu tầm.

Vì con cá quá to nên trước đó, khi nó cắn câu, anh La đã mất hơn một tiếng đồng hồ mới có thể đưa nó vào bờ. Và do quá tập trung câu cá nên anh quên không ghi hình lại toàn bộ quá trình. Sau khi cá được đưa lên bờ, anh đã nhanh chóng nhờ bạn bè có mặt tại hiện trường quay video lại.