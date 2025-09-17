Giá xăng ngày mai có khả năng lại bật tăng

Giá dầu thế giới tuần qua ghi nhận 4 phiên tăng và 1 phiên giảm. Giá dầu tuần trước chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10; Israel tấn công ban lãnh đạo Hamas trên lãnh thổ Qatar; xung đột quân sự Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn...

Trong phiên giao dịch đầu tuần này (15/9), giá dầu thế giới tăng gần 1% do giới đầu tư lo ngại ảnh hưởng từ cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Nga có khả năng gây gián đoạn việc xuất khẩu dầu thô và nhiên liệu của nước này.

Đến phiên giao dịch ngày 16/9, giá dầu thế giới tiếp tục tăng gần 2% sau khi Ukraine tấn công liên hoàn vào hạ tầng năng lượng của Nga.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (17/9), giá dầu thế giới duy trì trong sắc xanh. Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 7h15' ngày 17/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 68,51 USD/thùng, tăng 0,06%. Còn giá dầu WTI ở mức 64,57 USD/thùng, tăng 0,08% so với phiên liền trước.

Giá xăng ngày mai có thể quay đầu đi lên. Ảnh: Nguyễn Huế

Ở thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai (18/9).

Dựa theo diễn biến giá xăng dầu thế giới, các doanh nghiệp xăng dầu nhận định giá xăng dầu trong nước vào ngày mai có thể được điều chỉnh tăng.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước ngày mai có thể tăng từ 220-320 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel có khả năng được điều chỉnh tăng 60-120 đồng/lít.

Trường hợp cơ quan điều hành sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu thì giá xăng, dầu có thể tăng ít hơn.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ quay đầu tăng sau khi được điều chỉnh giảm vào tuần trước.

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 11/9), giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 39 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.400 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 cũng giảm 95 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.756 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel được điều chỉnh tăng 170 đồng/lít, giá bán lên mức 18.643 đồng mỗi lít.