Hàng trăm biệt thự bị bỏ hoang tại khu đô thị hơn 7.000 tỷ đồng ở Hà Nội

Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích 197,3ha với quy mô 4 phân khu là Khu đô thị Dương Nội 1, 2, 3, 4 (phân khu A, B, C, D). Trong đó, khu biệt thự gồm 3 khu An Khang, An Phú, An Vượng. Quy mô khu biệt thự bao gồm 1.116 căn biệt thự ở vị trí trung tâm Khu đô thị mới Dương Nội.

Chủ đầu tư đã xây dựng hoàn thiện mặt ngoài và bàn giao cho khách hàng từ quý IV/2018. Tuy nhiên, số lượng cư dân sinh sống trong khu đô thị này vẫn khá vắng vẻ, đa số các căn đều trong tình trạng “cửa đóng then cài”. Do đó, các hạng mục bên trong những căn biệt thự này có dấu hiệu xuống cấp, cây cỏ mọc um tùm.

Các căn biệt thự bên trong dự án không có người ở.

Tình trạng "cửa đóng then cài" xuất hiện ở hầu hết các căn biệt thự.

Cây cỏ mọc um tùm từ bên ngoài vào trong tại các căn biệt thự. Bờ tường xuất hiện trạng thái loang lổ, ố vàng.

Các hạng mục bên trong dự án có dấu hiệu xuống cấp, rêu mọc cả bên trong và bên ngoài căn biệt thự.

Những tấm biển mời chào cho thuê nhà được dán nhiều lượt lên mặt kính lan can. Các căn biệt thự có diện tích từ 100 – 394 m2 với giá dao động trong khoảng 110 – 150 triệu đồng/m2, trung bình mỗi căn biệt thự có giá khoảng 10 – 50 tỷ đồng tuỳ góc và vị trí.

Nhiều diện tích đất thuộc dự án đến nay vẫn bỏ không, chưa bắt đầu xây dựng.

Hạ tầng, cảnh quan, đường xá và hệ thống đèn chiếu sáng đã cơ bản hoàn thành.

