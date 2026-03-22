Hàng loạt villa ở Hà Tĩnh đổ sập sau bão, tỉnh yêu cầu khắc phục khẩn cấp

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi các bên liên quan đốc thúc xử lý sự cố liên quan đến loạt biệt thự sát biển Xuân Thành bị đổ sập sau bão số 10 (Bualoi).

Trước đó, theo kết luận giám định xác định, nguyên nhân dẫn tới sự cố trên là do chủ đầu tư không thi công kè biển theo nội dung đã được cấp phép. Tuy nhiên, đến nay, chủ đầu tư là Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành vẫn chưa khắc phục sự cố, dẫn đến chậm trễ trong quá trình xử lý dự án.

Hàng loạt căn biệt thự tại biển Xuân Thành sập đổ, hư hỏng nặng nề trong bão số 10.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Xây dựng thực hiện đầy đủ quy trình xử lý sự cố theo đúng trình tự, thủ tục quy định, đồng thời soát xét, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng dự án, bao gồm cấp phép xây dựng, kiểm tra thi công và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sở Xây dựng cũng được yêu cầu rà soát quy hoạch chi tiết dự án, đặc biệt là hạng mục tuyến đường 8m sát bãi biển, đánh giá nhu cầu, sự cần thiết và đề xuất phương án xử lý theo quy định. Đồng thời, thông báo kết quả giám định nguyên nhân sự cố cho chủ đầu tư và các bên liên quan, yêu cầu các bên thực hiện khắc phục.

UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư chủ động, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để xác định nguyên nhân, khắc phục kịp thời sự cố dự án.

Chủ đầu tư phải khẩn trương xây dựng phương án khắc phục, thực hiện thẩm tra, thẩm định và báo cáo Sở Xây dựng trước ngày 25/3/2026; tập trung nguồn lực triển khai trước ngày 30/4/2026, đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Tĩnh, dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành triển khai tại khu vực xã Xuân Thành và xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân cũ (nay thuộc xã Tiên Điền và xã Cổ Đạm).

Sự cố xảy ra trong các ngày 27 - 29/9/2025, khi bão Bualoi đổ bộ vào khu vực ven biển Hà Tĩnh. Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy 23 căn biệt thự giáp biển bị sập đổ một phần hoặc hư hỏng nặng. Một số hạng mục khác như kè biển, bể bơi và tường rào cũng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Về nguyên nhân, Sở Xây dựng cho biết có cả yếu tố khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhấn mạnh nguyên nhân chủ yếu đến từ yếu tố con người. Chủ đầu tư không thi công tuyến kè biển theo giấy phép được cấp, mà xây dựng phương án kè khác chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Giải pháp thiết kế của tuyến kè không phép được xác định là không bảo đảm khả năng chịu lực. Ngoài ra, quá trình thi công kè cũng bị kết luận là chưa tuân thủ đầy đủ hồ sơ thiết kế, không chuẩn so với bản vẽ hoàn công.