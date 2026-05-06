Giá vàng thế giới tăng 'như tên lửa', trong nước xuất hiện điều hiếm có

Giá vàng thế giới tăng phi mã

Lúc 18h15 ngày 6/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.713 USD/ounce, tăng 154 USD so với đầu phiên. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.722 USD/ounce.

Tín hiệu tích cực từ địa chính trị và diễn biến của đồng USD đã đẩy giá vàng thế giới đi lên. Đà phục hồi này diễn ra trong bối cảnh giá dầu hạ nhiệt và thị trường chứng khoán Mỹ giao dịch ở mức cao kỷ lục mới.

Axios dẫn nguồn cho biết Nhà Trắng đánh giá Mỹ và Iran đang tiến gần tới một bản ghi nhớ dài một trang, gồm 14 điểm, nhằm chấm dứt xung đột và tạo nền tảng cho các cuộc đàm phán hạt nhân chi tiết hơn. Theo đó, phía Mỹ được cho là đang chờ phản hồi từ Iran trong vòng 48 giờ tới.

Dù chưa đạt được thỏa thuận chính thức, đây được xem là thời điểm Washington và Tehran tiến gần nhất tới một thỏa thuận kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2. Nhà Trắng hiện vẫn chưa đưa ra bình luận về các thông tin này.

Biểu đồ giá vàng. Nguồn: Kitco

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tạm dừng chiến dịch quân sự “Dự án Tự do” – nhiệm vụ hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz – với lý do các cuộc đàm phán đã ghi nhận những tiến triển tích cực.

Trên nền tảng Truth Social, ông Donald Trump cho biết đã đạt được những tiến triển lớn hướng tới một thỏa thuận hoàn chỉnh và cuối cùng với các đại diện của Iran.

Giá dầu Brent giảm xuống còn trên 100 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ về vùng 4,42%-4,43%. Chỉ số USD giảm 0,6% trong 24 giờ qua, qua đó hỗ trợ sức hấp dẫn của các tài sản trú ẩn an toàn như kim loại quý.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite hôm qua đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới, nhờ lực kéo từ Intel và nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Chốt phiên, S&P 500 và Dow Jones Industrial Average tăng 0,8%, trong khi Nasdaq Composite tăng mạnh hơn, đạt 1%.

Báo cáo mới nhất của World Gold Council cho thấy nhu cầu vàng từ khu vực chính phủ đã đảo chiều sang bán ròng trong tháng 3/2026. Các ngân hàng trung ương bán ròng khoảng 30 tấn vàng, chủ yếu do Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, trong khi một số nước khác vẫn tiếp tục mua vào.

Ở chiều ngược lại, các quốc gia như Ba Lan, Uzbekistan, Kazakhstan và Trung Quốc tiếp tục gia tăng dự trữ vàng. Tính chung quý I/2026, Ba Lan là nước mua nhiều nhất.

Cách đây một tuần, thị trường ghi nhận xu hướng giảm mạnh của kim loại quý trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Chỉ trong vài phiên giao dịch, giá vàng đã “bốc hơi” hàng chục USD, xuyên thủng mốc hỗ trợ quan trọng 4.600 USD/ounce và có lúc rơi về sát ngưỡng 4.500 USD/ounce. Tính chung cả tuần, kim loại quý này đã mất khoảng 2% giá trị.

Người dân ùn ùn đi mua lúc giá chênh thấp hiếm có

Càng về chiều, các tiệm vàng càng đông khách. Chị Nguyễn Thị Hà vừa mua 3 chỉ vàng tại Phú Quý với mức giá 166 triệu đồng/lượng và được nhận vàng ngay. Chị cho biết mình mua vàng để tích sản nên không quá quan tâm đến biến động ngắn hạn của giá.

“Giá nào tôi cũng mua, cứ có tiền là mua. Có những chỉ vàng tôi mua lúc hơn 180 triệu đồng/lượng nhưng vẫn thấy bình thường. Giá càng thấp thì càng là cơ hội để trung bình giá”, chị Hà nói.

Tiệm vàng đông khách đến mua.

Tương tự, khoảng 18h, anh Nguyễn Hoài Nam đến tiệm vàng Bảo Tín Mạnh Hải tại phường Hà Đông để mua vàng. Theo ghi nhận, lượng khách bên trong cửa hàng ngày càng đông, với khoảng hơn 20 người đang giao dịch và chờ mua.

“Tôi thấy hôm nay đông hơn những lần trước tôi ghé qua. Điều khiến tôi bất ngờ là mức chênh giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện rất thấp. Từ sáng đến chiều, giá vàng thế giới tăng phi mã nhưng giá trong nước chỉ tăng nhẹ khoảng 1 triệu đồng/lượng. Đây là điều khá hiếm gặp”, anh Nam cho biết.

Khi giá vàng đi lên, người dân thường có tâm lý đi mua nhiều hơn là lúc giá giảm.

Thực tế, giá vàng trong nước hôm nay biến động khá trái chiều với thị trường thế giới. Mở đầu phiên sáng, giá vàng SJC cùng nhiều thương hiệu khác đồng loạt tăng tới 2,5 triệu đồng/lượng, lên 167,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau, giá nhanh chóng giảm về quanh 166 triệu đồng/lượng và duy trì mức này ngay cả khi giá vàng thế giới tăng tới 160 USD/ounce, vượt mốc 4.700 USD/ounce.

Diễn biến này khiến chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp đáng kể, có thời điểm chỉ còn hơn 15-16 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh hiếm thấy trên thị trường vàng trong nước, vốn thường duy trì khoảng cách trên 20 triệu đồng/lượng so với giá thế giới, thậm chí có thời điểm mức chênh lên tới 30 triệu/lượng.