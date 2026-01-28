Cảnh bỏ hoang tại dự án biệt thự, liền kề từng ‘xây chui, bán sai’

Dự án Vườn Vạn Tuế – Sago Palm Garden có quy mô hơn 5ha, tổng mức đầu tư trên 900 tỷ đồng, được quy hoạch với dân số khoảng 881 người. Theo thiết kế, dự án gồm 46 căn biệt thự, 159 căn nhà liền kề cùng khu nhà câu lạc bộ tích hợp dịch vụ vui chơi giải trí, thể dục thể thao.

Đây là dự án từng "xây chui, bán sai" hơn 200 biệt thự, nhà phố thu hàng trăm tỷ đồng trên đất nhà máy sản xuất gạch.

Đến năm 2021, UBND tỉnh Hưng Yên chấp thuận chủ trương lựa chọn Công ty CP Đầu tư và Phát triển đô thị TDH Ecoland làm nhà đầu tư mới triển khai dự án Vườn Vạn Tuế – Sago Palm Garden

Theo quyết định, tiến độ thực hiện dự án trong vòng 24 tháng kể từ thời điểm được chấp thuận: 12 tháng đầu để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, 12 tháng tiếp theo để xây dựng nhà ở và các công trình kiến trúc, đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

Thế nhưng, ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 27/1 cho thấy, sau khi về tay “chủ mới”, hầu hết các căn biệt thự, nhà liền kề đã xây xong phần thô vẫn trong tình trạng bỏ hoang. Nhiều năm không có người ở, công trình xuống cấp, nhếch nhác; tường nhà bong tróc, sắt thép hoen gỉ.

Chỉ lác đác vài căn đang được hoàn thiện, song không khí chung của cả khu dự án vẫn là sự im lìm, vắng vẻ.

Điều đáng nói, dự án nằm liền kề khu đô thị có hạ tầng đồng bộ. Sự đối lập giữa một bên là khu đô thị sôi động, hiện đại và một bên là dự án “trùm mền” nhiều năm càng khiến hình ảnh Vườn Vạn Tuế thêm lãng phí.

Theo khảo sát, các căn nhà tại dự án đang được chủ sở hữu chào bán trên thị trường với mức giá dao động khoảng 180–200 triệu đồng/m2 (khoảng 15-20 tỷ đồng tuỳ diện tích và vị trí).