Sau trận mưa dông, gần 9 tấn cá nổi trắng sông Lam, hé lộ nguyên nhân ban đầu

Ngày 6/5, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An có báo cáo sơ bộ gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh về vụ cá nuôi lồng chết hàng loạt tại xã Anh Sơn.

Theo đó, đơn vị này đã phối hợp UBND xã Anh Sơn kiểm tra thực tế khu vực nuôi cá lồng trên sông Lam (đoạn qua thôn Kim Nhan 1) và làm việc với các hộ dân.

Người dân cho biết, chiều 3/5 khu vực xảy ra mưa lớn kèm dông lốc. Đến sáng 4/5, nước sông chuyển màu vàng đục, không có mùi lạ hay váng dầu mỡ.

Cá nuôi lồng chết trắng sau mưa dông trên sông Lam. Ảnh: T.T

Cá nuôi gồm cá trắm cỏ, cá trắm đen, cá leo, cá ghé, cá ngạnh, cá bọp bất ngờ bỏ ăn, nổi đầu rồi chết hàng loạt. Kiểm tra cho thấy cá chết nguyên con, màu sắc bình thường, nội tạng không xuất huyết, mang có nhiều nhớt. Đến khoảng 17h ngày 4/5, hiện tượng cá chết chấm dứt.

Thống kê từ UBND xã Anh Sơn cho thấy có 13 hộ dân bị ảnh hưởng với 19 lồng nuôi, tổng thiệt hại gần 9 tấn cá. Số cá chết được các hộ vớt lên và bán lại cho người dân địa phương với giá 50.000-60.000 đồng/kg nhằm giảm thiệt hại.

Theo các hộ nuôi, từ năm 2009 đến nay, khu vực này chưa từng ghi nhận hiện tượng cá chết hàng loạt theo mùa hoặc do dịch bệnh như các năm trước; quy trình kỹ thuật và phòng bệnh được thực hiện đầy đủ.

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư nhận định ban đầu, nguyên nhân có thể do chất lượng môi trường không đảm bảo (thiếu oxy hòa tan đột ngột trong nước hoặc ảnh hưởng của khí độc...).

Đơn vị đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác minh nguồn phát thải nếu có và xử lý trách nhiệm liên quan theo quy định.