Fed giữ nguyên lãi suất: Chứng khoán Mỹ đỏ lửa, giá vàng sập sâu

Fed giữ nguyên quyết định lãi suất, thận trọng trước rủi ro lạm phát

Ngày 19/3 (theo giờ Việt Nam), sau cuộc họp kéo dài hai ngày, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức 3,5-3,75%, tương tự kỳ họp tháng 1. Trước đó trong năm ngoái, cơ quan này đã ba lần hạ lãi suất.

Trong thông cáo, cơ quan này đánh giá nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định nhưng áp lực lạm phát có dấu hiệu gia tăng, trong khi thị trường lao động gần như không cải thiện trong thời gian gần đây.

Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ảnh: T.L.

Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định lập trường chính sách hiện tại vẫn đang đi đúng hướng, dù ông thừa nhận những biến số khó lường từ căng thẳng tại Trung Đông đang đặt kinh tế Mỹ vào thế khó. Theo ông, dù giá năng lượng tăng cao có thể đẩy lạm phát lên trong ngắn hạn, nhưng tác động thực tế của xung đột khu vực này vẫn cần thêm thời gian và dữ liệu để định lượng chính xác. Do đó, Fed chọn cách tiếp cận thận trọng để cân bằng giữa mục tiêu kiềm chế lạm phát và bảo vệ thị trường lao động đang có dấu hiệu rạn nứt.

Những khó khăn trên cho thấy Fed đang đối mặt với bài toán "tiến thoái lưỡng nan". Trong khi giá xăng tại Mỹ đã vọt lên trung bình 3,84 USD/gallon (tăng khoảng 28% do nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz), thì thị trường việc làm lại phát đi những tín hiệu tiêu cực với số ca sa thải trong tháng 2 tăng đột biến và tỷ lệ thất nghiệp nhích lên mức 4,4%.

Trong bản dự báo mới nhất, Fed đã nâng kỳ vọng lạm phát PCE năm nay lên mức 2,7%, cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2%, dù vẫn tin tưởng áp lực giá sẽ hạ nhiệt dần trong những năm tới. Ngược lại, triển vọng tăng trưởng GDP lại được điều chỉnh lạc quan hơn ở mức 2,4% cho năm nay.

Đáng chú ý, biểu đồ "dot plot" cho thấy sự phân hóa sâu sắc trong nội bộ: Fed hiện chỉ dự kiến cắt giảm lãi suất một lần duy nhất trong năm nay và một lần vào năm 2027, thậm chí nhiều thành viên còn muốn giữ nguyên lãi suất trong suốt năm 2026. Sự chia rẽ này còn thể hiện rõ qua việc Thống đốc Stephen Miran tiếp tục bỏ phiếu chống để bảo vệ quan điểm cần hạ lãi suất sớm.

Quyết định của Fed được đưa ra trong bối cảnh áp lực chính trị gia tăng khi Tổng thống Donald Trump liên tục thúc giục nới lỏng chính sách tiền tệ mạnh mẽ hơn. Đây cũng có thể là một trong những dấu ấn cuối cùng của ông Powell trước khi mãn nhiệm vào tháng 5, giữa lúc quá trình phê duyệt người kế nhiệm Kevin Warsh tại Thượng viện vẫn đang gặp nhiều trắc trở.

Thị trường tài chính chao đảo, giá vàng sập sâu

Tính đến sáng hôm nay (19/3, theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới "bốc hơi" 3,52% về mức 4.834 USD/ounce, tương ứng giảm 176 USD/ounce. Diễn biến trên cho thấy thị trường vàng tiếp tục chật vật tìm chỗ đứng khi Fed giữ nguyên lãi suất.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, cuộc họp của Fed ít có khả năng mang lại động lực mới cho giá vàng, vì những bất định ở Trung Đông và tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu có thể sẽ khiến Fed giữ nguyên lãi suất trong lần họp này.

Diễn biến giá vàng trong tuần qua. Nguồn: tradingeconomics.

Các chuyên gia nhận định, một cơn bão đang hình thành trên thị trường vàng khi sự phá vỡ kỹ thuật và những thay đổi cơ bản của thị trường lấn át sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, trong bối cảnh Mỹ và Israel tiếp tục cuộc chiến chống lại Iran, tạo ra nút thắt cổ chai trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, đợt bán tháo này đang khiến một số nhà đầu tư vàng thất vọng vì kim loại quý này không thu hút được nhu cầu trú ẩn an toàn bền vững bất chấp tình trạng hỗn loạn ngày càng gia tăng ở Trung Đông.

Dù vậy, ông nhấn mạnh một số trở ngại cơ bản trong ngắn hạn đối với giá vàng. Cụ thể, tác động của bất ổn địa chính trị lên thị trường năng lượng đã làm tăng kỳ vọng lạm phát vào thời điểm các ngân hàng trung ương vốn đã thận trọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Sự tăng vọt của giá dầu và các sản phẩm lọc dầu – đặc biệt là dầu diesel – đã làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn. Và ở một số thịt rường, xung đột Trung Đông đã đẩy giá thị trường hướng tới triển vọng lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Điều này đã hỗ trợ lợi suất thực - một trở ngại chính đối với các tài sản không sinh lời như vàng.

Chứng khoán Mỹ vừa trải qua một phiên giao dịch "đỏ lửa". Nguồn: investing.com.

Trong khi đó, phố Wall kết thúc phiên giao dịch đỏ lửa sau khi ông Powell nhấn mạnh các yếu tố tác động tới triển vọng kinh tế. Chỉ số S&P 500 giảm 1,36% xuống còn 6.624,70 điểm, mức đóng cửa thấp nhất trong gần bốn tháng. Hiện tại, chỉ số này đã giảm khoảng 3% so với năm 2026.

Chỉ số Nasdaq giảm 1,46% xuống còn 22.152,42 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 1,63% xuống còn 46.225,15 điểm.

Tất cả 11 chỉ số ngành thuộc S&P 500 đều giảm, dẫn đầu là nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu giảm 2,44%, tiếp theo là mức giảm 2,32% trong lĩnh vực hàng tiêu dùng tùy chọn.

Không chỉ chịu tác động từ chính sách tiền tệ, chứng khoán Mỹ còn bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng của lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng USD mạnh lên. Những yếu tố này đã gây áp lực lên các tài sản rủi ro, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu tăng trưởng.

Thanh khoản thị trường ghi nhận ở mức trung bình với khoảng 19,4 tỷ cổ phiếu được giao dịch, thấp hơn nhẹ so với mức trung bình 20 phiên gần nhất. Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo với tỷ lệ lên tới hơn 5:1 trên S&P 500, cho thấy áp lực bán mang tính lan rộng thay vì chỉ tập trung ở một vài nhóm ngành.