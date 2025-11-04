Ấn Độ quay lưng với dầu Nga: Đối tác mới là ai?

Ấn Độ đã chuyển sang mua dầu từ UAE

Theo Reuters, Bharat Petroleum đã mua lô dầu 2 triệu thùng từ UAE, giao trong tháng tới. Thương vụ được thực hiện trên thị trường giao ngay – nơi doanh nghiệp này trước đây chủ yếu mua dầu Nga với sản lượng tương đương mỗi tháng.

Đây là một trong những dấu hiệu cho thấy xu hướng mới: các nhà máy lọc dầu Ấn Độ bắt đầu tìm nguồn thay thế, sau khi Mỹ áp trừng phạt với hai “gã khổng lồ” xuất khẩu dầu của Nga là Rosneft và Lukoil.

Trong những tuần gần đây, báo cáo về việc Ấn Độ mua dầu không phải từ Nga xuất hiện nhiều hơn, phản ánh sự thay đổi trong chiến lược nhập khẩu năng lượng của New Delhi.

Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ xoay chuyển nguồn cung trước lệnh trừng phạt

Lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào khoảng một nửa lượng dầu xuất khẩu của Nga – phần lớn vốn được bán cho các nhà máy lọc dầu Ấn Độ. Điều này từng khiến thị trường lo ngại giá dầu tăng mạnh, song tác động nhanh chóng giảm bớt khi xuất hiện nhiều phương án đối phó.

Ví dụ, Indian Oil Corp. – doanh nghiệp lọc dầu lớn nhất Ấn Độ, tuần trước đã mua tới 5 lô dầu Nga giao tháng 12 từ các nhà cung cấp không bị trừng phạt, cho thấy vẫn tồn tại kênh nhập khẩu “hợp lệ”.

Bên cạnh đó, nhiều nhà máy lọc dầu Ấn Độ đang tìm thêm nguồn từ Trung Đông, châu Mỹ và Tây Phi, dù mức giá cao hơn. Dầu Nga hiện bán với giá chiết khấu do lệnh trừng phạt, nhưng không phải lúc nào nguồn cung cũng đảm bảo ổn định.

Rủi ro dài hạn với Ấn Độ là gì?

Ấn Độ nhập khẩu hơn 80% lượng dầu tiêu thụ, vì vậy bất kỳ biến động giá nào trên thị trường quốc tế cũng tác động trực tiếp tới nền kinh tế.

Nếu việc chuyển nguồn từ dầu giá rẻ của Nga sang các nguồn đắt hơn kéo dài, Ấn Độ có thể phải đối mặt áp lực chi phí lớn hơn trong dài hạn. Điều này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của quốc gia Nam Á tiếp tục tăng nhanh.

Mặt khác, việc duy trì cân bằng giữa lợi ích kinh tế và quan hệ ngoại giao, đặc biệt với Mỹ và Nga, cũng là bài toán khó mà New Delhi cần giải quyết thận trọng.