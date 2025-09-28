Hàn Quốc nói không thể trả 350 tỷ USD để đổi thỏa thuận thuế quan như ông Trump gợi ý

Hàn Quốc không thể trả trước 350 tỷ USD đầu tư vào Mỹ như Tổng thống Donald Trump gợi ý trong thỏa thuận cắt giảm thuế quan và đang tìm kiếm giải pháp thay thế, trợ lý tổng thống của Seoul cho biết vào thứ Bảy.

Kể từ thỏa thuận bắt tay giữa các nhà lãnh đạo đồng minh vào tháng Bảy để hạ thuế quan của Mỹ xuống 15% từ 25% như Trump từng áp đặt trước đó, Hàn Quốc đã nói rằng khoản đầu tư 350 tỷ USD sẽ dưới hình thức các khoản vay và bảo lãnh vay cũng như vốn cổ phần.

Ông Trump trong các phát biểu tuần này nói rằng Hàn Quốc sẽ cung cấp khoản đầu tư "trả trước", bất chấp lập luận của Seoul rằng loại chi tiêu như vậy có thể đẩy nền kinh tế lớn thứ tư châu Á vào khủng hoảng tài chính.

"Quan điểm mà chúng tôi đang nói không phải là chiến thuật đàm phán, mà thay vào đó, nó khách quan và thực tế không phải là mức độ mà chúng tôi có thể xử lý," Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac nói trên truyền hình Channel A News. "Chúng tôi không thể trả 350 tỷ USD bằng tiền mặt," ông nói.

Tổng thống Donald Trump (phải) gặp người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jae-myung tại Nhà Trắng ngày 25/8. Ảnh: AP

Hàn Quốc, quốc gia đã cam kết 350 tỷ USD cho các dự án Mỹ vào tháng Bảy, đã phản đối các yêu cầu của Mỹ về kiểm soát quỹ và các quan chức Hàn Quốc nói rằng các cuộc đàm phán để chính thức hóa thỏa thuận thương mại của họ đang bế tắc.

Vào thứ Năm, Trump khoe khoang số tiền mà ông nói rằng các mức thuế quan rộng rãi của mình đang mang về cho Mỹ, nói rằng: "Chúng tôi có ở Nhật Bản là 550 tỷ USD, Hàn Quốc là 350 tỷ USD. Đó là trả trước."

Tuần trước, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nói với Reuters rằng không có các biện pháp bảo vệ như hoán đổi tiền tệ, nền kinh tế Hàn Quốc, với dự trữ ngoại hối khoảng 410 tỷ USD, sẽ lao vào khủng hoảng nếu bị buộc phải chi tiêu lớn.

Wi, cố vấn an ninh hàng đầu của Lee, nói rằng không ai sẽ nghi ngờ lập trường của Hàn Quốc về tính khả thi của số tiền nếu nó được yêu cầu dưới dạng thanh toán tiền mặt trả trước. "Chúng tôi đang thảo luận các lựa chọn thay thế," ông nói, thêm rằng Seoul đang nhắm đến hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) do Hàn Quốc tổ chức vào tháng tới, mà ông Trump dự kiến sẽ tham dự, để hoàn tất thỏa thuận thương mại với Washington.