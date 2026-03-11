Dẹp điểm bán xăng tự phát, người dân không còn mua tích trữ

Dẹp điểm bán xăng tự phát trước cây xăng

Ông Đỗ Duy Toản, Trạm trưởng Trạm xăng dầu số 1, Tổng Công ty xăng dầu Quân đội (MIPECORP), cho biết thời gian qua xuất hiện một số người dân tự phát bày bán xăng dầu bằng chai, can nhựa trước khu vực trạm trên đường Giải Phóng.

Theo ông Toản, hoạt động này gây phản cảm, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Mặc dù, trạm nhiều lần vận động người dân không kinh doanh xăng dầu tự phát để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường khu vực, nhưng không đạt kết quả.

Trước thực trạng trên, đơn vị này đã phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 5 và Công an phường Bạch Mai giải tán điểm bán xăng dầu tự phát này.

"Chúng tôi mong người dân thực hiện nghiêm túc việc giữ gìn trật tự hè phố khu vực quanh cây xăng, không vì lý do mưu sinh để tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh môi trường, an toàn cháy nổ”, ông Toản nói.

Ông Đỗ Duy Toản cho biết, hiện nay lượng người đến đổ xăng tại trạm vẫn đông nhưng trật tự, người dân xếp hàng và được mua theo nhu cầu.

Đáng chú ý, tình trạng mang can hoặc thùng phuy đến mua xăng tích trữ đã chấm dứt. Sau 3 ngày liên tiếp từ chối bán xăng cho người mua tích trữ vào can, thùng phuy do không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, người dân đã hiểu và không còn mang các dụng cụ này đến mua xăng.

Điểm bán xăng dầu tự phát đã được cơ quan chức năng dẹp bỏ.

Theo đại diện trạm xăng, MIPECORP cũng điều một xe bồn chuyên dụng với khoảng 25 m³ xăng dầu sẵn sàng cung ứng cho trạm.

“Lãnh đạo MIPECORP chỉ đạo không để thị trường thiếu xăng dầu trong mọi tình huống, nên người dân không cần lo lắng hay mua tích trữ”, ông Toản khẳng định.

Xăng dầu quân đội khẳng định đảm bảo nguồn cung

Đại tá Hoàng Lê Hiến, Trưởng phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu, Tổng Công ty xăng dầu Quân đội (MIPECORP), cho biết đơn vị luôn đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ quốc phòng, an ninh và nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Theo ông Hiến, trong những năm qua, kể cả thời điểm thị trường biến động mạnh như năm 2022 khi xảy ra xung đột Nga – Ukraine, hệ thống xăng dầu quân đội vẫn hoàn thành nhiệm vụ cung ứng.

“Tại thời điểm khan hiếm xăng dầu năm 2022, chúng tôi đã vận chuyển xăng dầu bằng đường bộ từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất và từ kho K82 ở Đà Nẵng ra Hà Nội để phục vụ nhu cầu của người dân”, ông Hiến khắng định.

Quân đội khẳng định đảm bảo nguồn cung xăng dầu.

Hiện hệ thống xăng dầu quân đội có gần 200 trạm bán lẻ trên toàn quốc, nguồn cung chủ yếu từ hai nhà máy lọc dầu trong nước là Dung Quất và Nghi Sơn, cùng với nguồn nhập khẩu.

“Chỉ riêng hai nhà máy này đã đáp ứng khoảng 80% nguồn hàng, phần còn lại nhập khẩu nên hoàn toàn đảm bảo nguồn cung”, ông Hiến nói.

Đơn vị cũng yêu cầu các trạm xăng dầu không bán xăng cho người dân chứa trong các dụng cụ không đảm bảo an toàn như can nhựa hoặc thùng phuy.

“An toàn cho người dân và cho quốc phòng, an ninh phải đặt lên hàng đầu. Với các phương tiện như ô tô, xe máy, chúng tôi vẫn bán đầy đủ theo nhu cầu”, ông Hiến nhấn mạnh.