Ông Trump bất ngờ đăng ảnh “sa thải” Chủ tịch Fed

Hôm thứ Bảy, trên nền tảng Truth Social, ông Donald Trump đã chia sẻ một bức tranh kỹ thuật số mô phỏng cảnh ông chỉ tay hét “YOU’RE FIRED!” (Anh bị sa thải!) với Chủ tịch Fed Jerome Powell. Trong hình, ông Powell đang ôm một chiếc hộp đựng đồ cá nhân, phía sau là biểu tượng con dấu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Phân tích hình ảnh cho thấy đây là sản phẩm được tạo bởi AI hoặc minh họa kỹ thuật số. Tuy chỉ là một bức tranh, nhưng thông điệp “đuổi việc” được đưa ra đúng thời điểm ông Trump gia tăng chỉ trích Fed về chính sách tiền tệ, khiến dư luận Mỹ đặc biệt quan tâm.

Tháng 8 vừa qua, ông Trump đã tìm cách bãi nhiệm Thống đốc Fed Lisa Cook với cáo buộc liên quan đến gian lận thế chấp. Vụ việc hiện đang chờ Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết. Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng việc sa thải Cook nếu có căn cứ sẽ không gây bất ổn thị trường tài chính, trong khi các luật sư của Cook cảnh báo rằng điều này có thể đe dọa tính độc lập của Fed.

Đến nay, các thị trường tài chính chưa có phản ứng rõ rệt trước những lời đe dọa “sa thải Powell” của ông Trump hay vụ Cook. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo rằng nếu ông Powell bị bãi nhiệm trước khi hết nhiệm kỳ, lãi suất dài hạn có thể tăng do nhà đầu tư lo ngại Fed sẽ phải phục vụ mục tiêu chính trị thay vì tuân thủ nhiệm vụ kép là giữ lạm phát ổn định và hỗ trợ việc làm.

Bức ảnh ông Trump đã đăng lên mạng xã hội

Mâu thuẫn giữa ông Trump và ông Powell bắt nguồn từ đâu?

Ông Trump từ lâu đã công khai chỉ trích Jerome Powell vì cho rằng Fed “chậm chạp” trong việc hạ lãi suất. Ông thậm chí đặt biệt danh cho Powell là “Too Late Powell” (Powell đến quá muộn). Mới đầu tháng này, Fed đã cắt giảm lãi suất lần đầu tiên trong năm, nhưng điều đó không làm ông Trump hài lòng.

Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của Powell kéo dài đến tháng 5/2026. Trong khi đó, Nhà Trắng hiện tại chưa đưa ra phản hồi chính thức về bức ảnh gây tranh cãi này.

Tổng thống có quyền sa thải Chủ tịch Fed không?

Chưa từng có Tổng thống Mỹ nào sa thải người đứng đầu Fed, và pháp luật hiện hành cũng không cho phép điều đó. Một phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Mỹ khẳng định Tổng thống không có quyền tùy ý bãi nhiệm các quan chức Fed. Bản thân ông Powell cũng nhiều lần khẳng định rằng việc sa thải ông là “trái với luật pháp”.

Tuy vậy, thời gian qua, chính quyền Trump đã liên tục gây áp lực lên Fed, từ việc chỉ trích Powell cho đến nêu nghi vấn về các khoản chi tiêu sửa chữa trụ sở Fed tại Washington. Dù sau đó ông Trump giảm bớt lời công kích về vấn đề cơ sở vật chất, nhưng vẫn cho rằng chính sách giữ lãi suất cao của Powell đang “làm tổn hại nền kinh tế”.