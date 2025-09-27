Ông Trump gọi biến đổi khí hậu là 'trò lừa bịp' tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Trong bài phát biểu kéo dài 56 phút tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23/9/2025 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành phần lớn thời gian để nói về biến đổi khí hậu và năng lượng tái tạo, gọi đây là “trò lừa bịp lớn nhất toàn cầu”. Ông lập luận rằng khí hậu luôn thay đổi tự nhiên và khái niệm “nóng lên toàn cầu” hay “lạnh đi toàn cầu” là không có thật. Quan điểm này tiếp tục khuấy động tranh cãi trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang nỗ lực tìm giải pháp cho các vấn đề môi trường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu giữa đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Phê phán khoa học khí hậu và năng lượng tái tạo

Tổng thống Trump khẳng định các dự báo trước đây của Liên Hợp Quốc (UN) và nhiều tổ chức khác về biến đổi khí hậu là sai lầm. Ông cảnh báo rằng các quốc gia sẽ “thất bại” nếu tiếp tục theo đuổi những gì ông gọi là “trò lừa đảo xanh”. Đặc biệt, ông chỉ trích năng lượng tái tạo, cho rằng chi phí đắt đỏ và công suất không đủ để đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp lớn. “Năng lượng phải tạo ra tiền, không phải tiêu tiền,” ông nhấn mạnh, đồng thời cho rằng các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió hay điện mặt trời phụ thuộc nhiều vào trợ cấp chính phủ, thiếu tính tự chủ.

Ông Trump kêu gọi các quốc gia quay lại sử dụng năng lượng hóa thạch, lấy Vương quốc Anh làm ví dụ. Theo ông, quốc gia này sở hữu nguồn dầu mỏ dồi dào nhưng lại tập trung vào các trang trại điện gió và pin mặt trời, điều mà ông cho là sai lầm. “Tôi yêu châu Âu, nhưng tôi ghét việc họ bị tàn phá bởi các chính sách năng lượng và nhập cư,” ông phát biểu, thể hiện quan điểm cá nhân về các chính sách năng lượng xanh của khu vực này.

Ông cũng chia sẻ một chi tiết thú vị về cách gọi nhiên liệu hóa thạch tại Nhà Trắng. Thay vì dùng từ “than”, ông yêu cầu sử dụng cụm “than sạch, đẹp” vì “nghe hay hơn”. Đây là một phần trong chiến lược của ông nhằm tái định hình cách nhìn nhận về năng lượng hóa thạch, vốn bị chỉ trích vì tác động tiêu cực đến môi trường.

Phản ứng từ cộng đồng quốc tế

Quan điểm của ông Trump đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ một số đại biểu tại Liên Hợp Quốc. Bà Ilana Seid, đại sứ của đảo quốc Palau và người đứng đầu Tổ chức các quốc đảo nhỏ (OPCW), nhấn mạnh rằng việc không hành động trước biến đổi khí hậu sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến các cộng đồng dễ bị tổn thương, đặc biệt là các quốc đảo thấp bị đe dọa bởi mực nước biển dâng cao.

Tiến sĩ Adelle Thomas, Phó chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC), cũng lên tiếng phản bác. Là người từng trải qua cơn bão Sandy năm 2012, bà nhấn mạnh: “Hàng triệu người trên thế giới đã chứng kiến sức tàn phá của biến đổi khí hậu. Đây là thảm họa chết người, đòi hỏi các hành động ứng phó khẩn cấp.” Bà Thomas viện dẫn các bằng chứng khoa học về tác động của biến đổi khí hậu, trái ngược hoàn toàn với quan điểm của ông Trump.

Sự cố hài hước tại Liên Hợp Quốc

Ngoài các phát biểu về biến đổi khí hậu, ông Trump còn gây chú ý khi phàn nàn về cơ sở hạ tầng của Liên Hợp Quốc. Ông kể rằng ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã bị mắc kẹt tạm thời trên một thang cuốn hỏng. “Hai điều tôi nhận được từ Liên Hợp Quốc là một cái thang cuốn hỏng và một máy nhắc chữ hỏng,” ông nói, đồng thời cho biết bà Melania suýt ngã khi thang cuốn đột ngột dừng lại.

Câu chuyện này, dù mang tính chất hài hước, đã làm nổi bật phong cách phát biểu thẳng thắn và không ngại chỉ trích của ông Trump.