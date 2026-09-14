Hai ông bố chi 200 triệu đồng trồng rau, hoa hồng phủ kín ngôi nhà

Khu vườn sân thượng được Lê Minh Quốc và bạn đời Trương Ngọc Huy làm từ năm 2023, sau khi chuyển về ngôi nhà hiện tại ở TP Thủ Đức. Quốc dành phần mái nhiều nắng để trồng rau, dưa và các loại cây ăn trái phục vụ bữa ăn gia đình.

Sở thích trồng cây của Quốc bắt đầu từ trước khi chuyển đến đây. Năm 2019, khi anh và Huy dọn về căn nhà riêng đầu tiên rộng khoảng 200 m2, dạng nhà ống không có sân vườn, Quốc tận dụng khoảng 15 m2 trên mái để trồng rau sạch.

Việc tự trồng trọt giúp anh chủ động lựa chọn đất, phân bón, cách chăm sóc và kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật. Thấy hiệu quả, Quốc tiếp tục duy trì thói quen này khi gia đình chuyển sang không gian sống rộng hơn.

Cuối năm 2022, cả hai mua căn nhà hiện tại trên khu đất gần 500 m2. Phần đất bên hông bị khuất nắng nên Quốc chủ yếu bố trí cây ăn trái lâu năm và cây cảnh lá. Trong khi đó, phần mái trống bốn phía, không bị che nắng, phù hợp để phát triển vườn rau.

Ngay từ đầu, Huy và Quốc đã nhờ kỹ sư kiểm tra tải trọng, chống thấm và hệ thống thoát nước. Khung sắt được lắp để làm giàn cho cây leo, còn ròng rọc giúp đưa đất, chậu và những cây lớn lên cao.

Quốc từng tính dựng nhà màng nhưng sau đó chọn để vườn thông thoáng tự nhiên. Theo kinh nghiệm của anh, cây trên cao nhận đủ nắng, gió, khỏe hơn và ít một số loại côn trùng gây hại so với khi trồng dưới mặt đất. Chi phí đầu tư riêng cho khu vườn sân thượng gần 200 triệu đồng, gồm chậu ghép, đất, phân bón, khung giàn, nhân công và một số cây ăn trái lâu năm.

Hiện khu vực này có hơn 20 loại cây, được bố trí theo nhiều tầng. Phía thấp là xà lách, rau muống, cải xanh, cải ngọt, bắp cải, rau gia vị, húng quế. Cúc vạn thọ được trồng xen để hỗ trợ hạn chế bọ trĩ cho những cây xung quanh.

Tầng giữa có nha đam, cà chua, ổi, chanh, tắc và một số cây bụi. Quốc thường hái sẵn một nhánh nha đam để trong bếp, phòng trường hợp cần dùng khi bị bỏng nhẹ. Phía trên là các giàn khổ qua, đỗ, bầu, mướp, bí, chanh dây, dưa hấu và những loại dây leo.

Dưa hấu hiện được trồng khá nhiều vì ba con Bon, Bin và Ben đều thích ăn. Có những hôm cả gia đình cùng lên thu hoạch rồi bổ dưa thưởng thức ngay tại chỗ.

Dưa lưới cũng là loại cây Quốc dành nhiều công chăm sóc. Anh thường trồng hai vụ chính, từ cuối năm đến hết mùa nắng tại TP HCM. Do bộ rễ nhạy cảm, cây dễ thất thoát hơn nếu gặp mưa nhiều.

Theo Quốc, dưa tự trồng có thể chờ đủ ngày mới hái nên đạt độ ngọt tốt. Mỗi đợt dưa hấu và dưa lưới vào vụ, sản lượng có thể gần 100 kg, gia đình phải chia thêm cho ông bà, anh chị cùng dùng.

Các loại bầu, mướp, bí đỏ, bí đao, đậu đũa, đậu que, ớt và rau xanh được trồng luân phiên gần như quanh năm. Quốc ước tính lượng rau thu được đáp ứng khoảng 80% nhu cầu của gia đình tám người. Riêng khổ qua, bầu, mướp và một số loại bí hầu như không phải mua bên ngoài.

Hai người còn có khu vườn dưới mặt đất với hoa hồng, cảnh quan và cây lâu năm.

Ảnh: NVCC