Hai dự án sai phạm liên quan đến Mường Thanh bị yêu cầu đẩy nhanh điều tra, xét xử

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành uỷ Hà Nội vừa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Công ty CP Coma 18 trong quá trình thực hiện dự án VP6 Linh Đàm (quận Hoàng Mai).

Được biết, do sai phạm liên quan đến dự án VP6 Linh Đàm, ông Lê Huy Lân, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Coma 18 bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí".

Dự án VP6 Linh Đàm nằm ở vị trí đắc địa, ngay cạnh Hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và được đưa vào sử dụng từ năm 2015.

Trước đây, lô đất này thuộc sở hữu của Coma 18, sau đó được Công ty hợp tác với Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 Điện Biên do ông Lê Thanh Thản Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh là người đại diện pháp luật để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tòa nhà hỗn hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở cao tầng VP6.

Mặc dù mang danh “hợp tác kinh doanh” nhưng trên thực tế, doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 Điện Biên tự bỏ toàn bộ 100% vốn đầu tư để thực hiện dự án và hưởng 100% lợi nhuận từ kinh doanh, Coma 18 không có nghĩa vụ chia sẻ rủi ro, hoặc lỗ của doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (một hình thức bán dự án).

Trước đó, năm 2019, cơ quan thanh tra xác định tại tòa nhà hỗn hợp dịch vụ văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở cao cấp VP6 xây vượt quy hoạch 10 tầng.

Theo kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng, từ tầng 2 đến tầng 9 của tòa nhà VP6 đã chuyển đổi mục đích sử dụng từ dịch vụ thương mại, văn phòng thành căn hộ. Còn các tầng từ 26 trở lên đều không nằm trong quy hoạch được phê duyệt, chủ đầu tư đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng, xây dựng vượt tầng.

Ban Chỉ đạo Thành uỷ Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông).

Trước đó, năm 2019, Cơ quan CSĐT – Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Uyển (SN 1964), Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng; Vương Đăng Quân - nguyên phó chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông và Mai Quang Bài - cán bộ Đội quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông. Các bị can nêu trên bị khởi tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” dẫn đến những sai phạm tại dự án Đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư Bemes.

Liên quan đến sai phạm tại dự án này, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng.

Theo cáo trạng Viện KSND TP Hà Nội, bị can Lê Thanh Thản , là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty Bemes, đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được UBND tỉnh Hà Tây (nay là UBND TP Hà Nội) phê duyệt. Đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cụ thể, đối với khối nhà cao tầng, đã tăng diện tích xây dựng; tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng; xây dựng tăng căn hộ và xây thêm 1 tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt. Đối với nhà thấp tầng, ông Thản đã tự ý cho tăng diện tích đất được xây dựng và số căn thấp tầng, vi phạm chỉ giới đường đỏ. Từ tháng 3/2011, bị can Lê Thanh Thản đã quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án rằng: “Dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất... “ để bán các căn hộ CT6 Kiến Hưng cho khách hàng.

“Kết quả điều tra xác định bị can Lê Thanh Thản đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 481 tỷ đồng”, cáo trạng nêu.

