Hà Nội, TP HCM lọt top 10 thành phố có giá thuê văn phòng cao nhất châu Á

Trong báo cáo thị trường mới đây, hãng dịch vụ bất động sản JLL cho biết TP HCM, Hà Nội lọt top 10 thành phố có giá thuê văn phòng cao nhất châu Á – Thái Bình Dương.

Tính đến hết quý I, giá thuê phân khúc hạng A tại trung tâm TP HCM đạt trung bình 64,7 USD mỗi m2 một tháng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, còn khu ngoài trung bình ở mức 36 USD một m2. Với mức này, TP HCM xếp thứ 5 trong 10 thành phố có giá thuê văn phòng hạng A cao nhất khu vực, chỉ sau Hong Kong, Singapore, Seoul và Tokyo.

Với Hà Nội, giá thuê trung bình phân khúc hạng A tại lõi trung tâm ở mức 42,8 USD mỗi m2, còn khu vực giáp trung tâm gần 40 USD một m2. Con số này đưa Hà Nội lên vị trí thứ 6 trong danh sách, xếp trên Bangkok, Manila, Kuala Lumpur và Jakarta.

Bà Nguyễn Hồng Vân, Giám đốc cấp cao JLL Việt Nam cho biết giá thuê văn phòng hạng A tại hai thành phố neo ở mức cao do quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế khiến nguồn cung mới khan hiếm. Tính đến hết quý I, TP HCM không có nguồn cung văn phòng mới. Dự án duy nhất có thể hoàn thành trong năm nay là The Kross (quận 1 cũ). Phân khúc hạng A giữ tổng diện tích cho thuê ở mức gần 664.000 m2, tạo cơ hội cho nguồn cung năm ngoái được hấp thụ.

Tương tự tại Hà Nội, nguồn cung mới trong quý I chủ yếu đến từ dự án Tiến Bộ Plaza ở khu vực Ba Đình với khoảng 20.000 m2, dự án mới hiếm hoi ở khu vực trung tâm. Tổng nguồn cung ở Thủ đô hiện đạt khoảng 592.190 m2 diện tích sàn cho thuê. JLL đánh giá tỷ lệ lấp đầy tương đối ổn định ở cả hai phân khúc hạng A và B. Một số tòa nhà mới đưa vào hoạt động có hiệu suất hạn chế hơn do tốc độ cho thuê chậm từ cuối 2025 đến đầu 2026.

Bất động sản trung tâm TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Diễn biến trên cũng được hãng tư vấn dịch vụ địa ốc Avison Young ghi nhận. Hãng cho biết quý vừa qua thị trường TP HCM không ghi nhận thêm dự án mới ra mắt. Do nguồn cung văn phòng hiện hữu ở mức cao sau làn sóng phát triển dự án trong giai đoạn 2023-2025. Trong khi đó giá thuê hạng A ở trung tâm vẫn neo ở ngưỡng cao bởi nhu cầu thuê duy trì tích cực. Tỷ lệ lấp đầy hạng A đạt khoảng 92% trong khi hạng B là 90%.

Tại Hà Nội, tỷ lệ lấp đầy hạng A đạt khoảng 87% và hạng B là 83%. Nguồn cung mới được bổ sung có thể tạo áp lực nhất định lên tỷ lệ lấp đầy trong ngắn hạn song nhu cầu vẫn duy trì ổn định nhất là với dự án có vị trí thuận tiện với tiêu chuẩn vận hành mới.

Trong giai đoạn 2026-2030, JLL dự báo tổng nguồn cung văn phòng hạng A tại Hà Nội dự kiến tăng 1,5 lần, lên hơn 871.000 m2. Trong đó, khu vực Tây Hồ Tây sẽ chiếm hơn 85% tổng nguồn cung mới, còn lại phân bổ rải rác tại các khu vực nội thành.

"Với nguồn cung văn phòng hạng A mới dồi dào trong thời gian tới, khách thuê sẽ có nhiều lợi thế trên bàn đàm phán. Ngược lại, chủ sở hữu các tòa nhà cũ có thể đối mặt với áp lực lớn trong việc duy trì sức cạnh tranh", Giám đốc cấp cao JLL Việt Nam cho hay.

Trái ngược với Hà Nội, thị trường văn phòng ở TP HCM đang trải qua giai đoạn điều chỉnh sau làn sóng tăng cung mạnh trong 2025. JLL dự báo xu hướng này sẽ tiếp tục diễn ra trong những quý tới, giúp thị trường tìm lại sự cân bằng để giảm bớt tỷ lệ trống.