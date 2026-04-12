Giá xăng dầu có loại giảm gần 10.000 đồng/lít; chỉ còn xăng E10 từ 30/4

Giá xăng dầu giảm mạnh

Giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày 8/4 được điều chỉnh giảm. Giá xăng RON95-III giảm 440 đồng/lít, xuống 26.500 đồng/lít. Giá dầu diesel, giảm 1.947 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 322 đồng/kg.

Trong thông cáo phát đi mới đây, Bộ Công Thương đã thông tin rõ lý do về kỳ điều hành giá xăng dầu chiều 8/4, trong đó một mặt hàng giảm mạnh gần 2.000 đồng/lít.

Tới phiên điều hành chiều 9/4, giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm mạnh. Giá xăng RON95 giảm mạnh gần 3.000 đồng/lít, dầu diesel giảm tới gần 10.000 đồng/lít.

Bộ Công Thương thông tin rõ lý do vì sao giá xăng dầu ở kỳ điều hành chiều 9/4 đồng loạt giảm sốc, trong đó có loại giảm tới 10.000 đồng/lít. Ngoài ra, Bộ này cũng giải thích vì sao có kỳ điều chỉnh giá xăng dầu vào giữa đêm.

Giá xăng dầu Việt Nam rẻ hơn các nước, xuất hiện nạn gom hàng bán qua biên giới

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa phát đi văn bản hoả tốc yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phối hợp tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển xăng dầu tại khu vực biên giới.

Trước thực trạng thu gom, vận chuyển xăng dầu trái phép qua biên giới để ăn chênh lệch giá, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Nhập khẩu xăng dầu tháng 3 tăng đột biến, Bộ Công Thương báo tin vui mới

Theo thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, tháng 3 vừa qua, các doanh nghiệp trong nước tiếp tục đẩy mạnh nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu.

Chỉ 3 tháng đầu năm nay, nước ta đã nhập khẩu 6,49 triệu tấn dầu thô và xăng dầu các loại. Đáng chú ý, nhập khẩu xăng dầu thành phẩm tháng 3 tăng đột biến, lần lượt đạt 1,19 triệu tấn với giá trị là 1,42 tỷ USD.

Tin mới từ Bộ Công Thương về Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 19/2026/TT-BCT quy định về tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn ngân sách nhà nước, trích lập Quỹ và hoàn trả tạm ứng.

Thông tư được xây dựng trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành và các chỉ đạo của Chính phủ nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu trong bối cảnh mới.

Bộ Tài chính đề xuất kéo dài giải pháp quan trọng để tăng cung xăng dầu

Bộ Tài chính đang xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn áp dụng của Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ.

Bộ Tài chính muốn kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi 0% với một số mặt hàng xăng dầu nhằm ổn định nguồn cung trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động.

Bộ Công Thương đề xuất cả nước chỉ bán xăng E10 từ 30/4/2026

Để phù hợp với thực tiễn, Bộ Công Thương vừa đề xuất từ ngày 30/4/2026, xăng không chì buộc phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Đại diện Bộ Công Thương nói về đề xuất xăng E10 sẽ được bán trên toàn quốc, thay thế cho xăng khoáng.

Tại Việt Nam, nhu cầu tiêu thụ xăng hiện nay vào khoảng 1 triệu m3/tháng. Do đó, khi triển khai rộng rãi, xăng E10 có khả năng rẻ hơn RON95-III.

Giá vàng lao dốc, 'phố vàng' vắng tanh, Bảo Tín Minh Châu bán hàng kiểu mới

Trái ngược cảnh chen chân, xếp hàng mỗi khi giá vàng tăng nóng, “phố vàng” Trần Nhân Tông trở nên vắng lặng hiếm thấy.

Tại Bảo Tín Minh Châu, hoạt động mua bán diễn ra bình thường, không có tình trạng chen lấn hay xếp hàng. Đáng chú ý, cửa hàng thông báo trong ngày 9/4, khách hàng được mua vàng nhẫn tròn trơn không giới hạn số lượng và có thể nhận vàng ngay sau khi giao dịch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Ngay trong chiều 6/4, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã phát đi thông cáo báo chí liên quan đến loạt lãnh đạo. Công ty này vẫn khẳng định toàn bộ các sản phẩm vàng bạc đá quý mà công ty cung cấp ra thị trường luôn đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng.

Bảo Tín Minh Châu là doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng có tiếng tại Hà Nội và thu hút lượng lớn khách hàng mỗi khi thị trường “sốt”. Tuy nhiên, biên lợi nhuận của doanh nghiệp khá mỏng. Cơ quan công an đã làm rõ nhiều vấn đề tại doanh nghiệp này.

Từ 28/10/2024, ông Vũ Minh Châu không còn là người đại diện pháp luật của Công ty Bảo Tín Minh Châu. Thay vào đó, bà Phạm Lan Anh giữ chức giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.

SJC ra thông báo mới về dừng bán vàng miếng trực tuyến từ 6/4

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) vừa thông báo tạm ngưng tiếp nhận đăng ký giao dịch mua vàng miếng trực tuyến.

Theo đó, kể từ ngày 6/4, khách hàng muốn mua vàng miếng SJC phải giao dịch trực tiếp tại cửa hàng, thay vì đăng ký trực tuyến như trước. Trước đó, doanh nghiệp này liên tục cảnh báo về tình trạng bị giả mạo.

Giá đầu vào leo thang, doanh nghiệp du lịch vẫn xoay xở giảm giá tour

Giá vé máy bay tăng 10-20%, chi phí đầu vào leo thang nhưng các công ty lữ hành vẫn tung chương trình giảm tới 30%, đẩy mạnh tour gần, tour ngắn ngày và sản phẩm xanh để kích cầu tại VITM 2026.

Có thể khẳng định, mức độ quan tâm đến các sản phẩm du lịch xanh và bền vững đang gia tăng rõ rệt trong 2 năm gần đây.