Giá xăng dầu hôm nay 12/4: Dầu thế giới tiếp tục giảm

Giá dầu thế giới

Giá dầu giảm trong bối cảnh cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài đang diễn ra.

Theo các nhà phân tích, cú sốc lớn đối với nguồn cung dầu toàn cầu do xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran có thể khiến thị trường dầu chuyển sang trạng thái thiếu hụt trong năm nay, trái ngược hoàn toàn với dự báo về tình trạng dư cung trước đó.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất dầu ở Trung Đông đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu châu Á nộp kế hoạch nhận dầu cho tháng 4 và 5, nhằm chuẩn bị cho khả năng hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz được nối lại.

Giá dầu ổn định trở lại vào thứ Sáu khi nhà đầu tư cân nhắc giữa việc sản lượng dầu của Saudi Arabia giảm và những tiến triển ngoại giao.

Hãng thông tấn nhà nước SPA của Saudi Arabia cho biết các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng đã làm giảm công suất sản xuất dầu của nước này khoảng 600.000 thùng/ngày và lưu lượng qua đường ống dẫn dầu Đông - Tây giảm khoảng 700.000 thùng/ngày.

Trong khi đó, Lebanon cho biết sẽ tham gia cuộc họp với đại diện của Mỹ và Israel tại Washington vào tuần tới để thảo luận và công bố lệnh ngừng bắn.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 9/4, giá xăng dầu trong nước tiếp tục quay đầu giảm mạnh. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 2.393 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 22.344 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 2.993 đồng/lít, không cao hơn 23.543 đồng/lít

Đặc biệt, giá dầu diesel giảm mạnh 9.872 đồng/lít, không cao hơn 32.969 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 1.658 đồng/kg, không cao hơn 22.613 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học ở mức 800 đồng/lít; xăng không chì: 800 đồng/lít; dầu diesel: 1.000 đồng/lít; dầu mazut: 800 đồng/kg.

Đồng thời, liên Bộ Công Thương - Tài chính không chi sử dụng quỹ với tất cả các mặt hàng.