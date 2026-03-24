Con phố xa xỉ, có mức giá thuê lọt top đắt châu Á ở Hà Nội vẫn tấp nập khách thuê

Phố Tràng Tiền lọt top giá thuê mặt bằng đắt nhất châu Á

Kéo dài khoảng 700m từ ngã ba Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư và kết thúc tại ngã tư Hàng Bài - Đinh Tiên Hoàng, phố Tràng Tiền sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất Thủ đô.

Tuyến đường này nằm sát vách các biểu tượng văn hóa - du lịch như phố đi bộ Hồ Gươm và Nhà hát Lớn Hà Nội, mang lại lưu lượng khách khổng lồ mỗi ngày.

Đây cũng là nơi đặt Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Không chỉ là tâm điểm mua sắm của giới thượng lưu Hà thành, dạo quanh phố Tràng Tiền bất kể ngày thường hay cuối tuần, người ta dễ dàng bắt gặp những đoàn khách du lịch quốc tế nườm nượp qua lại.

Nằm trên trục giao thông "kim cương" nối liền Nhà hát Lớn và không gian đi bộ Hồ Gươm, con phố này nghiễm nhiên trở thành trạm dừng chân không thể bỏ lỡ trong mọi lịch trình khám phá Thủ đô của du khách ngoại quốc.

Chính lượng foot traffic (lưu lượng khách bộ hành) khổng lồ, ổn định và có khả năng chi trả cao từ tệp khách quốc tế là một trong những nguyên nhân cốt lõi khiến mặt bằng Tràng Tiền luôn duy trì được sức nóng.

Dưới những vòm cây cổ thụ và dãy nhà mang đậm kiến trúc Pháp hào hoa, từng nhóm du khách Âu, Mỹ, hay Hàn Quốc, Nhật Bản dập dìu dạo bước. Họ rôm rả chụp hình check-in trước các cửa hàng flagship lộng lẫy của Louis Vuitton, Dior, Rolex... tạo nên một bức tranh giao thoa văn hóa đầy màu sắc.

Theo báo cáo Main Streets Across the World 2025 do Cushman & Wakefield vừa công bố, xét riêng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, phố Tràng Tiền chễm chệ ở vị trí thứ 18 những con phố có giá thuê mặt bằng bán lẻ đắt đỏ nhất.

Cụ thể, mức giá thuê bình quân tại đây đạt khoảng 3.360 USD/m2/năm (tương đương hơn 88,1 triệu đồng/m2/năm). Mức giá này dù đã ghi nhận mức giảm nhẹ khoảng 7% so với cùng kỳ năm 2024, nhưng vẫn là con số "khủng" khẳng định sức nóng chưa bao giờ hạ nhiệt của khu vực lõi trung tâm.

Hiện tại, để sở hữu một vị trí kinh doanh trên phố Tràng Tiền, khách thuê phải bỏ ra mức chi phí khổng lồ, dao động từ 180 đến 600 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào vị trí mặt tiền và diện tích sử dụng. Tuy nhiên, với những giá trị vô hình về định vị thương hiệu mà con phố này mang lại, các "đại gia" bán lẻ vẫn sẵn sàng rút hầu bao để giành lấy một vị trí đắc địa tại đây.

Đáng chú ý, nhiều du khách cũng rất thích thú khi đến đây chỉ để thưởng thức một cây kem Tràng Tiền trứ danh - một nét văn hóa ẩm thực đường phố bình dị, làm nên nét chấm phá độc đáo ngay giữa "thánh địa" hàng hiệu xa xỉ.

Đây cũng là nơi gần nhiều khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất Hà Nội như: Hotel de l'Opera Hanoi, Capella, Hilton Hà Nội Opera, Sofitel Legend Metropole Hanoi...

Các chuyên gia bán lẻ phân tích, những ông lớn hàng hiệu đặt cửa hàng tại đây không chỉ nhắm tới doanh thu trực tiếp, mà còn coi đây là những "billboard quảng cáo sống" đắt giá nhất. Việc hiện diện uy nghi trên con phố biểu tượng, đón hàng triệu lượt khách quốc tế sải bước qua mỗi năm chính là cách các thương hiệu này phô diễn đẳng cấp và củng cố vị thế toàn cầu của mình. Do đó, dù giá thuê có đắt đỏ đến mấy, phố Tràng Tiền vẫn là "sân chơi" mà các nhãn hàng khao khát chen chân vào.