Hơn 10 năm chưa có sổ, cư dân chung cư 'vạn dân' được lấy ý kiến xử lý sai phạm chủ đầu tư

Phường Hoàng Liệt (Hà Nội) vừa triển khai phát “phiếu thu thập thông tin” để lấy ý kiến người dân mua căn hộ tại các tòa VP3, VP5 và các toà khu chung cư HH Linh Đàm – tổ hợp chung cư quy mô lớn với hàng chục nghìn cư dân sinh sống.

Động thái này được xem là bước mới trong quá trình xử lý các sai phạm kéo dài nhiều năm khiến dự án vẫn chưa được cấp sổ hồng.

Phiếu khảo sát được phát tới người mua căn hộ nhằm ghi nhận nguyện vọng về hướng xử lý đối với các vi phạm của chủ đầu tư. Trong phiếu, hai phương án chính được đưa ra gồm: Trả lại căn hộ để nhận lại tiền đã mua; Được đền bù bằng một căn hộ khác có giá trị tương đương tại Khu đô thị Thanh Hà.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, phần lớn cư dân không đồng tình với các phương án này. Nhiều ý kiến cho rằng đây không phải giải pháp căn cơ, bởi họ đã sinh sống ổn định gần một thập kỷ và mong muốn quyền lợi chính đáng được bảo đảm thông qua việc cấp sổ hồng.

Cư dân khu chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) nhận được "phiếu thu thập thông tin", lấy ý kiến về phương án xử lý sai phạm của chủ đầu tư.

“Chúng tôi mua nhà, vào ở ổn định từ năm 2015, đóng đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Sau hơn 10 năm, việc chưa có sổ hồng khiến cuộc sống bị ảnh hưởng lớn, từ vay vốn ngân hàng đến chuyển nhượng. Điều cư dân cần nhất là cấp sổ, không phải đổi nhà hay nhận lại tiền”, chị N.T.L cư dân tòa HH4 chia sẻ.

Trong khi đó, một cư dân tòa HH2 bày tỏ: “Gia đình tôi đã gắn bó ở đây nhiều năm, con cái học hành ổn định. Nếu phải trả nhà để nhận căn hộ khác thì quá xáo trộn. Sai phạm là của chủ đầu tư, cư dân không thể là người chịu thiệt”.

Theo cư dân, việc thu thập ý kiến cần hướng tới giải pháp xử lý dứt điểm sai phạm và hoàn tất thủ tục pháp lý để cấp sổ hồng cho người dân, điều họ chờ đợi suốt nhiều năm qua.

Đại diện phường Hoàng Liệt xác nhận, đang tổ chức thu thập thông tin đối với người mua các căn hộ tại các dự án VP3, VP5 và các toà khu chung cư HH Linh Đàm theo chỉ đạo của TP.

Được biết, dự án tổ hợp chung cư HH Linh Đàm do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên và CTCP Sản xuất, xuất nhập khẩu Bemes làm chủ đầu tư.

Dự án này chỉ được phép xây dựng 27 tầng, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng tới 36 tầng với các tòa HH4 và 41 tầng đối với các tòa HH1, HH2, HH3 (vượt nhiều tầng so với quy hoạch được phê duyệt). Dự án gồm khoảng 10.000 căn hộ với hơn 40.000 cư dân.

Dự án được đưa vào hoạt động từ năm 2015, tuy nhiên đến nay đã gần 10 năm trôi qua, dự án vẫn chưa được cấp sổ hồng” do vướng sai phạm khiến người dân bức xúc.