Hà Nội sẽ có loạt dự án nhà xã hội cho công an

Tại kỳ họp 22, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục 279 dự án thu hồi đất năm nay, trong đó có hơn 10 dự án nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ công an.

Tại quận Tây Hồ, hai dự án nhà xã hội cho ngành công an nằm ở khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây (diện tích hơn 6,3 ha) và khu X1, phường Phú Thượng (2,1 ha). Tại quận Thanh Xuân, một khu nhà xã hội thuộc nhóm này nằm tại ô đất ký hiệu N02 số 275 Nguyễn Trãi.

Quận Bắc Từ Liêm có sẽ có các khu nhà ở tại ô đất CT1, CT2, CT4 Khu đô thị Vibex (2,92 ha) và ô đất IA25 thuộc quỹ đất 20% khu đô thị Nam Thăng Long (1,81 ha). Quận Hà Đông có một dự án thuộc ô đất ký hiệu 6.2 thuộc quy hoạch phân khu S4, đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội với diện tích 1,23 ha.

Tại các huyện ngoại thành, Đông Anh sẽ có nhiều khu nhà xã hội và quy mô lớn nhất cho lực lượng công an với 4 dự án. Khu nhà xã hội tại ô đất ký hiệu IV.1.1 phân khu đô thị N4, xã Đại Mạch có quy mô trên 50 ha. Xã Mai Lâm có hai dự án với diện tích khoảng 47 ha. Một khu nhà còn lại nằm tại khu tái định cư Xuân Canh với diện tích 1,93 ha.

Huyện Thanh Trì cũng có 3 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân, trong đó 2 khu sẽ nằm tại xã Thanh Liệt với quy mô 0,56 ha. Dự án còn lại nằm tại ô đất ký hiệu A18 thuộc dự án Khu chức năng đô thị Nam đường vành đai 3 (tên thương mại The Manor Central Park), diện tích 2,98 ha.

Bên cạnh đó, các dự án nhà xã hội cho ngành công an Hà Nội cũng dự kiến được bố trí tại xã Cổ Bi (huyện Gia Lâm), xã Vân Canh và Lại Yên (huyện Hoài Đức), xã Đông Sơn (huyện Chương Mỹ).

Tại hội nghị về công tác phát triển nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ hồi tháng 3, Bộ Công an cho biết 45.000 công an có nhu cầu về nhà ở xã hội, trong đó, Hà Nội là 18.500 và TP HCM 6.500.

Do nhu cầu lớn, Bộ Công an đã làm việc với hai thành phố này để thống nhất phương án. Đồng thời, Bộ cũng ban hành kế hoạch thực hiện chỉ tiêu 5.000 căn nhà ở xã hội trong công an nhân dân và văn bản hướng dẫn công an các đơn vị, địa phương thực hiện.

Theo đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội tới 2030, Hà Nội được giao chỉ tiêu xây dựng loại hình nhà ở này thuộc nhóm cao nhất cả nước với 56.200 căn. Tuy nhiên, 4 năm qua, thành phố hoàn thành chưa đến 21% chỉ tiêu đề ra.

Từ đầu năm đến nay, nguồn cung nhà xã hội ở Thủ đô có tín hiệu cải thiện tích cực. Thành phố liên tục khởi công ba dự án, có thể cung cấp hơn 2.000 căn tập trung tại huyện Đông Anh, Thanh Trì.