Mỗi bất động sản sẽ được gắn mã định danh điện tử từ ngày 1/3

Gắn mã định danh điện tử đối với từng sản phẩm bất động sản

Mới đây, Chính phủ đã ban hành nghị định về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2026.

Theo nghị định, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng và quản lý tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, nhằm bảo đảm tính minh bạch, đồng bộ và hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước.

Đáng chú ý, nghị định quy định mã định danh điện tử cho sản phẩm bất động sản (bao gồm nhà ở và phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng) là chuỗi ký tự số và chữ, tối đa không quá 40 ký tự. Mỗi mã định danh được cấp riêng cho từng căn nhà (chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ) hoặc từng bất động sản trong công trình xây dựng và được quản lý trong hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và bất động sản.

Hệ thống mã định danh điện tử được kỳ vọng giúp quản lý bất động sản minh bạch hơn, hạn chế rủi ro pháp lý trong giao dịch.

Ngoài sản phẩm bất động sản, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và cá nhân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở cũng được cấp mã định danh điện tử.

Nghị định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo quy định, Bộ Xây dựng là cơ quan xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thu thập, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu tại địa phương. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan được phân quyền truy cập để khởi tạo, chia sẻ, cập nhật và tra cứu thông tin theo thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước.

Hệ thống dữ liệu được xây dựng theo hướng mở, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn về cơ sở dữ liệu, API và mô hình phân quyền; đồng thời đáp ứng các quy định của khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và tiêu chuẩn về an ninh, bảo mật thông tin.

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được bảo đảm; dữ liệu đã có trong các hệ thống được kết nối, chia sẻ thì không thu thập lại.

Theo nghị định, việc khai thác và sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được thực hiện theo ba hình thức, gồm: khai thác trực tiếp thông qua Cổng thông tin của hệ thống; khai thác thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu trực tuyến giữa các hệ thống thông tin; hoặc khai thác bằng hình thức gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền.

Việc chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước được thực hiện không thu phí, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác thông tin mang tính chuyên ngành, chi tiết, người có nhu cầu phải gửi phiếu yêu cầu đến Bộ Xây dựng thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc các kênh tiếp nhận theo quy định, đồng thời thực hiện nghĩa vụ chi trả chi phí liên quan theo pháp luật về giá.