Giá vàng hôm nay (4/1): Vàng SJC "bốc hơi" gần 7 triệu đồng/lượng sau 1 tuần

Giá vàng hôm nay 4/1, vàng SJC giảm mạnh so với tuần trước

Giá vàng hôm nay 4/1 ghi nhận vàng SJC tiếp tục giữ mức ổn định, còn vàng nhẫn cũng gần như không thay đổi, chỉ duy nhất thương hiệu Phú Quý điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, giá vàng SJC và nhẫn đều giảm mạnh so với tuần trước đó.

Cụ thể, giá vàng SJC hiện bán ra ở mức 152,8 triệu đồng/lượng, giảm 6,9 triệu đồng so với cùng thời điểm này tuần trước (159,7 triệu đồng/lượng). Trong khi, vàng nhẫn tại các thương hiệu Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu,... giảm từ 4,9 - 6 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm này tuần trước.

Giá vàng SJC giảm gần 7 triệu đồng/lượng so với tuần trước.

Tính đến 7 giờ 45 phút ngày 4/1, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 150,3 - 152,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở chiều mua vào và giảm mạnh 1,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 152 – 155 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 149 - 152 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 149,8 - 152,8 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Hàng loạt ngân hàng dự báo vàng tiếp tục tăng mạnh năm 2026

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tuần tại thị trường Mỹ ở quanh mức 4.331 USD/ounce, tăng 17 USD/ounce so với chốt phiên cuối cùng năm 2025 tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, các ngân hàng Phố Wall đã thể hiện sự lạc quan về năm 2026 ngay cả sau 2 năm hoạt động xuất sắc, nhưng không ngân hàng nào dự đoán sẽ lặp lại mức tăng trưởng phần trăm như đã thấy trong năm 2025.

Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) dự báo giá vàng sẽ giảm xuống mức thấp khoảng 4.200 USD/ounce trong quý đầu tiên năm 2026 và tăng trở lại trên 4.400 USD/ounce trong quý II/2026, trước khi thiết lập mức cao kỷ lục mới gần 4.630 USD/ounce vào quý III. Sau đó, tăng lên mức cao nhất là 4.900 USD/ounce vào cuối quý IV/2026.

Theo dự báo năm 2026 của Tập đoàn tài chính JP Morgan, thị trường vàng sẽ tiếp tục tăng giá khi các động lực chính vẫn mạnh mẽ, trong khi nhu cầu mới từ các tập đoàn bảo hiểm khổng lồ của Trung Quốc và cộng đồng tiền điện tử có thể giúp kim loại quý này vượt qua mốc 5.055 USD/ounce vào cuối năm nay.

"Mặc dù việc xác định chính xác thời điểm xuất hiện các yếu tố xúc tác và dòng vốn đẩy giá vàng lên cao vẫn còn khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng mạnh mẽ rằng nhu cầu vàng sẽ đủ mạnh để tiếp tục đẩy giá lên mức 5.000 USD/ounce vào năm 2026. Thậm chí, chúng tôi cho rằng các giả định về nhu cầu của nhà đầu tư có thể còn khá thận trọng. Chúng tôi đã đưa ra một kịch bản trong đó nếu chỉ cần đa dạng hóa 0,5% tài sản nắm giữ của nước ngoài tại Mỹ sang vàng, thì nhu cầu mới này sẽ đủ để đẩy giá lên mức 6.000 USD/ounce", ông Gregory Shearer, người đứng đầu Chiến lược Kim loại cơ bản và quý tại JP Morgan cho biết.

Bên cạnh đó, các chiến lược gia về hàng hóa tại ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) dự đoán giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào tháng 9/2026 và bất kỳ sự gia tăng nào về bất ổn chính trị hoặc kinh tế xung quanh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ có thể đẩy giá kim loại quý này lên 5.400 USD/ounce.

UBS cũng dự báo nhu cầu vàng sẽ tăng đều đặn trong năm 2026, được hỗ trợ bởi lợi suất thực thấp, những lo ngại về kinh tế toàn cầu hiện nay và những bất ổn trong chính sách nội địa của Mỹ, đặc biệt là những bất ổn liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và áp lực tài chính ngày càng gia tăng.