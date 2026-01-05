Quất hình ngựa được tạo trong 10 năm giá 30 triệu đồng ở làng hoa Tứ Liên

Làng quất cảnh Tứ Liên đã vào vụ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ khoảng một tháng rưỡi. Tại hầu hết nhà vườn, quất đã ngả màu vàng óng, sai trĩu quả, người nông dân tất bật chăm bón. Nhiều cây đẹp đã được khách tìm đến đặt cọc mua từ sớm.

Như thường lệ hàng năm, các cây quất có dáng độc lạ, quất thế, quất ghép tiếp tục là điểm nhấn tại các nhà vườn.

Tại nhà vườn Xuân Lộc, một cây quất thế hình ngựa tượng trưng cho năm Bính Ngọ được đặt tên "Đỉnh sơn phong mã kết trái khai hoa" (tức ngựa vững vàng đứng trên đỉnh núi) có giá hơn 30 triệu đồng.

Chủ vườn chia sẻ, tác phẩm gửi gắm triết lý: khi con người làm được nhiều điều ý nghĩa, hương tự bay xa. Để có được tác phẩm này, anh chị đã mất tới 10 năm. Khi sản phẩm ra đời vừa đúng lúc năm con ngựa đến, rất phù hợp cho những ngôi nhà có vườn hoặc sở hữu một phòng khách rộng và thoáng, trần cao.

Một cây quất được ghép trong gỗ lũa có chiều cao lên tới hơn 3m cả chậu, tính từ mặt đất. Cây phù hợp bày trong sảnh biệt thự sân vườn, hoặc những nơi uy nghi.

Chị Ngô Thu Trang, chủ vườn cho biết, cây được phôi giống cách đây 5-7 năm trước, sau khi hoàn thành cây có lộc trổ đều phía trên ngọn, mang hơi hướng tính nhân sinh quan. Ý nghĩa của tác phẩm là sự trường tồn của thời gian thấm vào gỗ lũa, là sự kết tinh, đơm hoa kết trái. Giá bán khoảng 60 triệu đồng.

Tác phẩm "Phu thê hòa hợp" với thế cây thân hình người con gái dựa vào người đàn ông. Không chỉ quất cảnh Tứ Liên, trước đây nhiều nghệ nhân bonsai Việt Nam thường tạo ra những tác phẩm độc đáo, kết hợp sự uyển chuyển của thân cây, quả, lá để hiện thực hóa hình ảnh đôi vợ chồng, thể hiện mong ước về gia đình ấm êm, viên mãn.

Tác phẩm "Mộc căn vũ khúc khổng tước hồi đầu" có bộ rễ nổi lên dài 45cm, trị giá 30 triệu đồng. Theo chị Thu Trang, tác giả của cây quất, mộc nghĩa là cây, căn là rễ. Rễ đã được sừng hóa xù xì đen đúa, phải trải qua nhiều khổ đau mới nổi lên được, thậm chí gần như chết đi sống lại.

"Vũ khúc là tính chuyển động, kết hợp giữa tĩnh và động, cũng là một chuyển tiếp luân hồi, không chết đi mà trường tồn mãi mãi. Khổng tước hồi đầu có nghĩa chim công đẹp tung cánh bay lên trời xanh, nhìn về những thành quả của thế hệ trước. Thế hệ sau ghi ơn cha ông mãi mãi khi chơi dòng quất này", chị Trang chia sẻ.

Có mặt tại làng hoa nổi tiếng Thủ đô, ông Nguyễn Huy Hải - Phó Chủ tịch Hội Làng nghề truyền thống quất cảnh Tứ Liên (bên trái), cho hay, tuy quất thế được tạo nên rất kỳ công và rất đẹp nhưng nhiều người chơi hoa kiểng dịp Tết có xu hướng chọn loại cây cảnh tự nhiên nhiều hơn thay vì cây tạo dáng.

“Tôi cho rằng nhu cầu của người chơi hoa ngày càng thay đổi, có xu hướng ưa chuộng sự tự nhiên, không bị gò bó. Người làm vườn khi đưa cây quất lên chậu cũng cần tôn trọng đặc tính vốn có của cây. Ngay cả khi tạo dáng, yếu tố tự nhiên vẫn phải được đặt lên hàng đầu để cây có thể phát triển hài hòa”, ông Hải chia sẻ.