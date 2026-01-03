Venezuela ở đâu? Vì sao Venezuela lạm phát nhất thế giới?

Venezuela ở đâu?

Venezuela là một quốc gia nằm ở khu vực phía bắc của Nam Mỹ, giáp biển Caribe và có biên giới với Colombia, Brazil và Guyana. Với diện tích khoảng 916.000 km², Venezuela nổi bật với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, từ các bờ biển tuyệt đẹp đến những dãy núi Andes hùng vĩ và khu vực Amazon rừng rậm. Caracas là thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của nước này.

Bản đồ Venezuela (Ảnh: ST)

Venezuela hiện nay là một quốc gia theo chế độ Cộng hòa tổng thống, trong đó tổng thống là người đứng đầu nhà nước và chính phủ, có quyền lực cao nhất. Từ năm 2013, Nicolás Maduro đã giữ chức tổng thống, sau khi người tiền nhiệm Hugo Chávez qua đời. Tổng thống Maduro thuộc đảng Đoàn kết Xã hội Chủ nghĩa của Venezuela (PSUV) và đã lãnh đạo đất nước trong một giai đoạn đầy thách thức, bao gồm tình trạng lạm phát cực kỳ cao, khủng hoảng kinh tế và chính trị, và tình trạng bất ổn xã hội.

Chế độ chính trị của Venezuela mang đậm dấu ấn của chủ nghĩa xã hội, với các chính sách do Tổng thống Hugo Chávez khởi xướng, tập trung vào việc quốc hữu hóa các ngành công nghiệp dầu mỏ và phân phối lại tài sản trong xã hội.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của ông Maduro, đất nước đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, mất giá trị đồng tiền, thất nghiệp và thiếu thốn hàng hóa cơ bản.

Vì sao Venezuela lạm phát cao nhất thế giới?

Venezuela từng là quốc gia có lạm phát cao nhất thế giới với tình trạng siêu lạm phát cực đoan, với mức tăng giá có lúc lên đến hàng triệu phần trăm mỗi năm (như năm 2018), khiến đồng tiền quốc gia (Bolivar) mất giá thảm hại và người dân phải dùng USD hoặc tiền mã hóa (Stablecoin) để giao dịch hàng ngày.

Venezuela từng lạm phát cao nhất thế giới. Ảnh minh hoạ bởi AI

Mặc dù có dấu hiệu hạ nhiệt và thoát khỏi siêu lạm phát kỹ thuật vào cuối 2021-2022, lạm phát vẫn ở mức cao trong những năm gần đây, khoảng 229% vào tháng 5/2025, và tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn do phụ thuộc dầu mỏ và lệnh trừng phạt.

Trước đó, đồng tiền quốc gia của Venezuela, Bolivar không khác gì tờ giấy vô giá trị khi một đống tiền chỉ đủ để mua một cuộn giấy vệ sinh, một cân cà rốt hay một con gà. Để đối phó với tình trạng lạm phát phi mã, chính phủ nước này đã phải phát hành tiền tệ mới, giảm bớt 5 số 0 trên mỗi tờ tiền. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/08/2018.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế Khu vực Tây bán cầu công bố vào tháng 10/2025, nền kinh tế Venezuela 2025 được dự báo chỉ tăng nhẹ 0,5%, trong khi lạm phát sẽ bùng nổ lên 548,6%, so với 47,2% của năm ngoái. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) được dự báo sẽ giảm 3% vào năm tới, khi lạm phát có thể đạt tới 628,8%. IMF cho biết họ không thể đưa ra dự báo về chi tiêu Chính phủ, cân đối ngân sách hay nợ công, do thiếu dữ liệu tin cậy và khủng hoảng kinh tế quá sâu sắc.

"Tại Venezuela, tăng trưởng được dự báo giảm xuống còn 0,5% vào năm 2025 trong bối cảnh các thách thức kinh tế vĩ mô ngày càng nghiêm trọng. Sự bất ổn thương mại và chính trị gia tăng đã làm trầm trọng thêm các méo mó trong nền kinh tế và kìm hãm nhu cầu trong nước", IMF nêu trong báo cáo tháng 10.

Bất chấp các lệnh trừng phạt, ngành dầu mỏ của Venezuela vẫn tương đối ổn định trong năm nay, với sản lượng khoảng 1 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, IMF lưu ý rằng "giá dầu thấp hơn, mức chiết khấu cao hơn và các vấn đề hậu cần" đã làm suy yếu nguồn thu từ xuất khẩu dầu, dẫn tới tình trạng khan hiếm ngoại tệ trầm trọng.

Đồng nội tệ Bolivar sụp giá mạnh trong năm nay và được dự đoán sẽ tiếp tục mất giá, gây thêm áp lực lên các hộ gia đình vốn đã vật lộn để đáp ứng nhu cầu cơ bản. "Thâm hụt ngân sách gia tăng, dẫn đến việc in tiền để bù đắp chi tiêu. Trong bối cảnh đó, tỷ giá Bolivar được dự báo sẽ tiếp tục giảm, mất khoảng 80% giá trị trong năm 2025", IMF cho biết.

Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 3/1 (giờ địa phương), người dân thủ đô Caracas của Venezuela đã báo cáo ít nhất bảy vụ nổ lớn cùng âm thanh của máy bay bay qua bầu trời, gây xôn xao và lo lắng trong cộng đồng. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng ở quốc gia Nam Mỹ. Theo CBS News dẫn nguồn từ các quan chức Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh tấn công vào nhiều mục tiêu quan trọng bên trong Venezuela, bao gồm các cơ sở quân sự. Quyết định này đánh dấu một bước đi mới trong mối quan hệ căng thẳng giữa chính quyền Washington và Caracas. Phản ứng trước diễn biến trên, Tổng thống Venezuela, Nicolás Maduro, đã ngay lập tức tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.