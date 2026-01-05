Chợ Đà Nẵng có gì mà du khách kéo tới nườm nượp?

Ghi nhận tại các chợ truyền thống như chợ Hàn, chợ Cồn tại TP. Đà Nẵng không khí mua sắm nhộn nhịp. Các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp đầu năm như thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, mứt, đồ uống, đặc sản địa phương… được bày bán phong phú, giá cả niêm yết công khai, minh bạch, tạo sự yên tâm cho người mua.

Hàng loạt chương trình ưu đãi, giảm giá sâu từ 50-70% được các hệ thống bán lẻ triển khai trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, góp phần thu hút lượng lớn người dân và du khách đến mua sắm.

Theo Ban Quản lý chợ Hàn, trong dịp đầu năm mới 2026, mỗi ngày có hơn 11.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm tại chợ, tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Trước nhu cầu tăng cao, các tiểu thương đã chủ động tăng lượng hàng hóa từ 40-50% để phục vụ khách.

Chị Nguyễn Thị Thương, hộ kinh doanh bánh kẹo tại chợ Hàn, phấn khởi cho biết: “Dịp Tết Dương lịch năm nay được nghỉ 4 ngày nên khách đến chợ rất đông. Tiểu thương chúng tôi chuẩn bị hàng hóa tăng khoảng 40% so với ngày thường. Các mặt hàng như mực, cá, tôm, bánh kẹo bán rất chạy”.

Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách trong và ngoài nước cũng lựa chọn chợ Hàn là điểm đến tham quan, mua sắm đặc sản Đà Nẵng trong những ngày nghỉ đầu năm.

Lượng khách du lịch đến tham quan, mua sắm tại chợ Hàn tăng mạnh.

Trước nhu cầu mua sắm tăng cao dịp đầu năm và hướng tới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng chức năng TP. Đà Nẵng cũng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Ông Phạm Ngọc Sơn - Chi Cục trưởng Quản lý thị trường TP. Đà Nẵng - cho biết đơn vị đang triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng tiêu dùng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán. “Chúng tôi tập trung kiểm tra các mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, cũng như những mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi tăng giá bất hợp lý”, ông Sơn nhấn mạnh.