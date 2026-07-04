Hà Nội lập 5 tổ công tác để chuẩn hóa dữ liệu hơn 4,1 triệu thửa đất

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội thông tin: Để tăng tốc thực hiện đợt cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn, Sở đã thành lập 5 tổ công tác trực tiếp theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các xã, phường và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm đưa nhiệm vụ này về đích đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố.

Mỗi tổ công tác do một Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm tổ trưởng, gồm các ông: Nguyễn Minh Tấn, Tạ Văn Tường, Nguyễn Đình Hoa, Vũ Xuân Tùng và Nguyễn Mạnh Phương.

Năm tổ được phân công phụ trách toàn bộ các xã, phường trên địa bàn thành phố, mỗi tổ phụ trách từ 22 đến 27 đơn vị hành chính.

Một khu đất đấu giá tại Hà Nội. Ảnh minh họa

Các tổ công tác sẽ thường xuyên bám sát cơ sở, trực tiếp làm việc với chính quyền địa phương để hướng dẫn, đôn đốc và xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Các tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm đến hết tháng 8/2026 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Hà Nội hiện có khoảng 4,19 triệu thửa đất. Đến nay, dữ liệu đất đai đáp ứng tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” mới đạt khoảng 37%-38%. Khối lượng công việc còn lại rất lớn, trong đó nhiều dữ liệu vẫn đang trong quá trình chỉnh lý, biên tập, cập nhật, kiểm tra, rà soát đối chiếu.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 21/6/2026, thành phố đã tạo lập cơ sở dữ liệu đối với hơn 2,12 triệu thửa đất, chiếm 50,6% tổng số thửa đất toàn thành phố.

Cùng với việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, thành phố đã hoàn thành biên tập, chuẩn hóa dữ liệu bản đồ địa chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp đối với 126/126 đơn vị hành chính cấp xã mới; hoàn thành biên tập hơn 21.000 tờ bản đồ địa chính phục vụ quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính.

Tại cuộc họp với các sở, ngành, xã, phường về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai diễn ra ngày 23/6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thành việc phân loại dữ liệu theo từng nhóm công việc, bàn giao cho từng xã, phường để xác định rõ nhiệm vụ cần thực hiện.

Trước ngày 30/7/2026 phải hoàn thành hồ sơ khoảng 2,7 triệu thửa đất, gồm hơn 2,1 triệu thửa đất đã được chuẩn hóa theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” và khoảng 600 nghìn thửa đất đã có bản đồ không gian nhưng cần tiếp tục biên tập, hoàn thiện.

Đối với khoảng 1,2 triệu thửa đất còn lại, bao gồm các khu vực phải đo đạc mới và các khu vực còn thiếu dữ liệu bản đồ địa chính, thành phố yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/8/2026.