Nhà sàn 150 m2 dùng năng lượng mặt trời giữa ruộng lúa

Công trình có diện tích 150 m2, tại Chiang Mai, Thái Lan, nằm giữa khu đất gần 8.000 m2, bao quanh bởi núi và ruộng lúa. Thay vì tạo hình khối nổi bật, nhóm thiết kế chọn kiến trúc gỗ mái dốc, bố cục thấp, hạn chế tác động lên cảnh quan.

Gia chủ áp dụng mô hình nông nghiệp vĩnh cửu (triết lý thiết kế hệ thống sản xuất mô phỏng các hệ sinh thái tự nhiên) để tổ chức khu đất. Trước khi bố trí nhà, cây xanh và hệ thống nước, khu đất được phân tích bằng bản đồ vệ tinh để xác định địa hình, hướng thoát nước và vùng trũng tự nhiên.

Ao được đào ở điểm thấp nhất, làm nơi thu gom nước và hỗ trợ tuần hoàn nước cho toàn bộ khu vườn. Cách xử lý này giúp cảnh quan vận hành theo độ dốc sẵn có, thay vì can thiệp mạnh vào nền đất.

Nông trại theo hướng hữu cơ, không sử dụng hóa chất. Cây trồng, nước, vật nuôi và đất được tổ chức thành một hệ sinh thái tự duy trì, giảm phụ thuộc vào các giải pháp chăm sóc nhân tạo.

Công trình bám theo độ dốc khu đất. Khối nhà chính có hình thức như hai nhà gỗ mái dốc nối tiếp nhau.

Cách nâng nền giúp căn nhà mở rộng tầm nhìn ra cảnh quan xung quanh, đồng thời cải thiện khả năng thoát nước khi mưa lớn.

Căn nhà không tập trung vào vật liệu đắt tiền hay hình thức phức tạp. Giá trị chính của công trình nằm ở cách đặt nhà, tổ chức nước, cây xanh và năng lượng theo một hệ vận hành chung. Ngoài gia chủ, khu đất còn có chó, mèo, vịt, gà và cá trong ao sinh sống. Chim, côn trùng cùng nhiều sinh vật nhỏ cũng xuất hiện cho thấy hệ sinh thái tại đây dần ổn định.

Bên dưới khối nhà cao hơn, nhóm thiết kế bố trí không gian mở ngoài trời. Khu vực này dùng cho bữa ăn chung, đọc sách, nghỉ trưa và các buổi gặp gỡ.

Công trình không dùng cột điện và dây điện nổi trong khu đất. Hệ thống điện mặt trời cung cấp năng lượng cho toàn bộ ngôi nhà, giúp cảnh quan giữa nhà, vườn, đồng ruộng và bầu trời ít bị chia cắt.

Kết cấu gỗ, mái dốc và các khoảng mở lớn tạo cảm giác gần với nhà nông trại truyền thống, đồng thời đáp ứng nhu cầu ở hiện đại.

Không gian bên trong được tiết chế đồ đạc để giữ tầm nhìn liên tục ra vườn, ruộng lúa và núi.

Không gian sinh hoạt sử dụng kết cấu gỗ lộ thiên và sàn gỗ cùng tông màu. Nội thất được bố trí sát tường để giữ khoảng sàn rộng ở trung tâm.

Khu bếp và bàn ăn kết nối trực tiếp với hiên ngoài trời qua hệ cửa mở lớn. Bàn đặt giữa phòng hỗ trợ sơ chế, ăn uống và sinh hoạt hàng ngày.

Lối đi trên gác lửng được bố trí thành khu làm việc nhỏ, đặt dọc theo hệ vách gỗ để tiết kiệm diện tích.

Phòng ngủ sử dụng vách, sàn và hệ khung gỗ đồng bộ, tạo lớp bao che liền mạch cho không gian nghỉ ngơi. Ô cửa lớn hướng ra mảng xanh bên ngoài giúp lấy sáng tự nhiên, mở tầm nhìn ra cảnh quan nông trại.