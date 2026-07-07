Khu chợ sinh viên giá rẻ nức tiếng Hà Nội trước kế hoạch giải tỏa để mở rộng đường

Hiện trạng chợ Nhà Xanh trước kế hoạch giải tỏa để mở rộng đường

Chợ Nhà Xanh là một khu chợ hạng 3, đã được thành phố phê duyệt từ năm 2010 và nằm trong quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố theo quyết định năm 2012. Hiện tại, UBND phường Cầu Giấy giao Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường trực tiếp quản lý và khai thác khu chợ này.

Chợ Nhà Xanh nổi tiếng nhờ sự đa dạng của các mặt hàng từ quần áo, giày dép, phụ kiện thời trang cho đến đồ ăn vặt.

Đặc biệt, mức giá tại đây vô cùng "mềm", đánh trúng tâm lý và túi tiền của phân khúc khách hàng chủ lực là học sinh, sinh viên sinh sống và học tập tại khu vực lân cận.

Mới đây, trả lời kiến nghị của cử tri về việc xem xét phương án giải tỏa khu chợ Nhà Xanh nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, UBND TP Hà Nội cho biết việc di dời, giải tỏa chợ sẽ được xem xét và thực hiện đồng bộ với dự án mở rộng tuyến đường Phan Văn Trường theo quy hoạch của thành phố.

Những năm trước đây, lòng đường Phan Văn Trường (đoạn qua chợ Nhà Xanh) thường xuyên bị các tiểu thương “hô biến” thành của riêng để làm địa điểm kinh doanh diễn ra công khai cả ngày lẫn đêm, khiến khu vực này trở nên ngột ngạt và tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra như cơm bữa. Hình ảnh chụp tháng 11/2023.

Từ đầu năm 2026 đến nay, sau các đợt ra quân lập lại trật tự đô thị, nhiều tuyến phố Hà Nội thông thoáng hơn, góp phần bảo đảm an toàn giao thông. Trong đó, tuyến đường Phan Văn Trường (đoạn qua chợ Nhà Xanh) đã trở nên thông thoáng. Tình trạng các tiểu thương lấn chiếm lòng đường làm địa điểm kinh doanh gần như được xử lý triệt để.

Lực lượng chức năng đã kẻ vạch sơn trắng dưới lòng đường để phân định rõ ranh giới khu vực được phép kinh doanh.

Các phương tiện ôtô cũng dễ dàng di chuyển trên tuyến phố Phan Văn Trường (đoạn qua chợ Nhà Xanh).

Tuy nhiên, một số ít cửa hàng vẫn treo đồ và biển quảng cáo ở phần khoảng không phía trên cao.

Việc treo đồ trên cao đã khiến người đi bộ gặp khó khăn khi di chuyển.

Về phương án di dời, Hà Nội cho biết theo báo cáo của UBND phường Cầu Giấy, qua rà soát quỹ đất công hiện có, trên địa bàn phường không còn quỹ đất phù hợp để đề xuất vị trí xây dựng chợ mới hoặc bố trí điểm tập kết kinh doanh tạm thời cho các hộ tiểu thương.

Để giải quyết vấn đề này và chuẩn bị cho lộ trình sắp tới, chính quyền địa phương dự kiến triển khai đầu tư xây dựng tuyến phố Phan Văn Trường (đoạn từ đường Xuân Thủy đến Bảo tàng Binh chủng Hóa học) và tuyến đường nối từ ngõ 87 Nguyễn Phong Sắc đến phố Phan Văn Trường. Phường đã đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét giao nhiệm vụ chủ đầu tư để thực hiện dự án theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và định hướng 2026-2030. Đồng thời, đề xuất cải tạo, nâng cấp chợ Cầu Giấy trong giai đoạn 2026-2028 nhằm bảo đảm ổn định kinh doanh cho các hộ tiểu thương và an sinh xã hội trên địa bàn.