100 năm nữa, khu phố cũ, phố cổ Hà Nội sẽ còn lại gì?

Giữ “hồn cốt” phố cổ, tái cấu trúc không gian bên trong các khu phố

Trong quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm, khu phố cổ Hà Nội được xem là một trong những khu vực mang tính biểu tượng về lịch sử, văn hóa và kiến trúc đô thị. Quy hoạch đặt trọng tâm vào việc duy trì cấu trúc đô thị truyền thống, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xây dựng mới, đồng thời từng bước nâng cấp chất lượng không gian sống.

Thay vì phát triển theo hướng gia tăng mật độ công trình, khu phố cổ sẽ được phân loại các khu vực bảo tồn với mức độ quản lý khác nhau. Những tuyến phố nghề truyền thống, các dãy nhà mang đặc trưng kiến trúc phố thị xưa sẽ tiếp tục được gìn giữ, tạo nên bản sắc riêng cho khu vực trung tâm lịch sử.

Các tuyến phố gắn với hoạt động thương mại lâu đời như Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Bạc, Lương Văn Can, Cầu Gỗ, Chả Cá… được định hướng tiếp tục duy trì cấu trúc không gian đặc trưng.

Song song với bảo tồn mặt đứng đô thị, Hà Nội cũng đặt mục tiêu cải tạo phần không gian bên trong các ô phố. Đây được xem là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng, giảm áp lực dân cư nhưng vẫn giữ được hình thái phố cổ vốn có.

Các công trình có giá trị lịch sử như chợ Đồng Xuân, đền Bạch Mã, đình Hàng Bạc, nhà cổ 87 Mã Mây, nhà 46 Hàng Ngang cùng nhiều di tích khác sẽ được bảo tồn, tu bổ nhằm phát huy giá trị văn hóa.

Phố cũ Hà Nội: Bảo tồn kiến trúc Pháp, phát triển dịch vụ cao cấp

Nếu phố cổ đại diện cho dấu ấn đô thị truyền thống của Hà Nội, khu phố cũ lại mang đặc trưng của một giai đoạn phát triển đô thị thời kỳ Pháp thuộc với hệ thống biệt thự, công trình công cộng, quảng trường và các tuyến phố được quy hoạch bài bản.

Theo định hướng quy hoạch, khu phố cũ sẽ không chỉ được bảo tồn đơn thuần mà còn được tái thiết theo hướng thích ứng với nhu cầu phát triển mới. Thành phố sẽ duy trì cấu trúc không gian đặc trưng gồm các tuyến phố, vườn hoa, quảng trường, hàng cây xanh và những công trình kiến trúc có giá trị.

Các tuyến phố tiêu biểu như Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Bà Triệu, Hàng Bài, Phố Huế, Lê Duẩn… tiếp tục nằm trong diện quản lý về kiến trúc cảnh quan.

Nhiều công trình mang giá trị lịch sử, kiến trúc như Nhà hát Lớn Hà Nội, ga Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, cầu Long Biên, hệ thống biệt thự cổ, công sở và công trình tôn giáo sẽ được bảo tồn, khai thác phù hợp.

Bên cạnh việc giữ gìn di sản kiến trúc, khu phố cũ được định hướng trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao với sự phát triển của các lĩnh vực văn hóa, du lịch, tài chính, ngân hàng, văn phòng và thương mại.

Phố cổ Hà Nội sẽ được bảo tồn hình thái đô thị truyền thống, cải tạo không gian bên trong các ô phố và phát huy giá trị các tuyến phố nghề lâu đời. Ảnh: Anh Văn

Đối với khu vực hồ Gươm, quy hoạch xác định đây là không gian cảnh quan đặc biệt quan trọng của Hà Nội, nơi hội tụ nhiều giá trị về lịch sử, văn hóa và biểu tượng đô thị.

Trong tương lai, khu vực quanh hồ sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt về kiến trúc, cảnh quan nhằm duy trì hình ảnh đặc trưng vốn có. Các công trình như đền Ngọc Sơn, đền Bà Kiệu, Bưu điện Hà Nội, Trung tâm thương mại Tràng Tiền, tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh… tiếp tục được bảo tồn và phát huy giá trị.

Các tuyến phố bao quanh hồ gồm Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Hàng Khay, Tràng Tiền, Tràng Thi sẽ được tổ chức lại theo hướng tăng không gian dành cho cộng đồng, cải thiện cảnh quan và nâng cao trải nghiệm đô thị.

Một trong những điểm đáng chú ý trong định hướng mới là việc mở rộng không gian công cộng quanh hồ Gươm, đặc biệt tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và phía đông hồ.

Việc hình thành thêm các quảng trường, không gian mở được kỳ vọng tạo thêm nơi sinh hoạt cộng đồng, tổ chức sự kiện văn hóa, đồng thời giảm áp lực về mật độ xây dựng tại khu vực trung tâm lịch sử.

Để thực hiện mục tiêu này, một số cơ quan, đơn vị đang sử dụng đất trong khu vực có thể phải được sắp xếp, di dời nhằm dành quỹ đất cho các không gian công cộng.