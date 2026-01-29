Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hà Nội: Cận cảnh 4 siêu dự án góp phần giảm ùn tắc sẽ hoàn thành trước Tết

Bốn dự án lớn có vai trò giảm ùn tắc giao thông tại Hà Nội vừa được khẳng định sẽ hoàn thành đúng dịp Tết Nguyên đán năm nay gồm: Đường Vành đai 2,5 Đầm Hồng - QL1, hầm chui nút giao Giải Phóng - Kim Đồng, mở rộng QL1, trục đường phía Nam Hà Nội, đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng.

Dự án thứ nhất, Dự án mở rộng quốc lộ (QL) 1 đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi từ 4 lên 8 làn xe, góp phần giảm ùn tắc cho cửa ngõ phía Nam.

Hiện dự án đã thông xe kỹ thuật và đang tiến hành bàn giao cho Sở Xây dựng để lên phương án tổ chức, phân luồng giao thông phục vụ xe qua lại dịp cuối năm.

Dự án thứ hai là đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng - QL1, công trình có mục tiêu giảm tải giao thông cho Vành đai 2, Vành đai 3 và các tuyến đường chạy song song, nút giao cắt.

Công trình có chiều dài khoảng 2 km, thi công từ năm 2013, kế hoạch hoàn thành năm 2016 theo hình thức BT. Tuy nhiên do vướng mặt bằng và nhiều nguyên nhân khác, đến cuối năm 2025 dự án mới được thi công trở lại và sẽ thông xe vào đầu năm 2026 (trước Tết Bính Ngọ).

Dự án thứ ba, là hầm chui Giải Phóng - Kim Đồng, hiện công trình đã cơ bản xong việc thi công xây lắp, hầm chui đã hiện hình hài.

Khi thông xe dự án sẽ giúp giải quyết ùn tắc cho nút giao Giải Phóng - Kim Đồng, hoàn thiện nút giao giữa đường Vành đai 2,5 với QL1A (đường Giải Phóng). Dự án vừa được Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông (Ban Giao thông - Chủ đầu tư) cho biết, sẽ thông xe trước ngày 10/2.

Dự án thứ tư là dự án trục đường phía Nam Hà Nội, dịp Tết Nguyên đán năm nay, công trình sẽ hoàn thành, thông xe tiếp 7 km cuối tuyến.

Dự án có dài 41 km rộng 6 làn xe, sau khi thông xe đoạn cuối tuyến dự án sẽ hình thành tuyến đường theo tiêu chuẩn cao tốc kéo dài từ đường 70 (quận Hà Đông cũ) đến nút giao Cầu Giẽ (QL1 tại huyện Phú Xuyên cũ).

Cảnh bỏ hoang tại dự án biệt thự, liền kề từng ‘xây chui, bán sai’
