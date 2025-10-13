Google: Chủ đề "Ngân 98" tăng mạnh lượt truy vấn trên các công cụ tìm kiếm

Theo dữ liệu từ Google Trends, cuối giờ sáng 13/10, chủ đề “Ngân 98” bất ngờ tăng vọt về lượng tìm kiếm tại Việt Nam. Đường biểu đồ thể hiện mức độ quan tâm gần như đi ngang trong nhiều giờ liền, trước khi tăng dựng đứng vào khoảng sau 10h sáng.

Xu hướng truy vấn chủ đề "Ngân 98" trên các công cụ tìm kiếm của Google.

Những từ khóa liên quan đưa chủ đề "Ngân 98" lên cao trên Google Trends.

Thống kê theo khu vực cho thấy, TP.HCM là địa phương có lượng tìm kiếm cao nhất, đạt chỉ số 100 - mức cực đại trên thang đo của Google. Tiếp theo là Bình Định (91), Hà Nội (75), Cần Thơ (65) và Hải Phòng (64). Mức độ phủ sóng cũng lan rộng ở nhiều tỉnh thành khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ, phản ánh mức độ chú ý lớn từ công chúng.

Các truy vấn liên quan như “bắt Ngân 98”, “Ngân 98 bị bắt” hay “bắt DJ Ngân 98” chiếm trọn danh sách từ khóa thịnh hành. Trong phần chủ đề liên quan, “Ngân 98 – DJ” đứng đầu với chỉ số 100, bỏ xa các kết quả khác như “disc jockey – Topic” hay “Lương Bằng Quang – Vietnamese composer”.

Sự tăng trưởng đột biến này diễn ra ngay sau khi có thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân - người được biết đến với nghệ danh Ngân 98, về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân được cho là người điều hành Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop. Các đơn vị này bị nghi có hành vi liên quan đến việc kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc, gắn nhãn thực phẩm chức năng nhằm trục lợi.

Trước khi vụ việc được công bố, Ngân 98 là nhân vật gây chú ý trên mạng xã hội với hình ảnh DJ, người mẫu và các hoạt động livestream. Chính vì vậy, thông tin khởi tố đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, đẩy khối lượng tìm kiếm tăng gấp nhiều lần so với mức trung bình.