Loài côn trùng đắt đỏ nhất thế giới, giá hơn 2 tỷ đồng/con

Ít người biết, có một loài côn trùng có giá lên đến 2 tỷ đồng/con dù có ngoại hình không hề bắt mắt. Loài côn trùng đắt nhất thế giới này có tên Stag Beetles (bọ cánh cứng sừng hươu).

Stag Beetles là một họ gồm khoảng 1.200 loài bọ cánh cứng thuộc họ Lucanidae, hiện được phân loại thành bốn phân họ.

Khác với các anh chị em cùng loại, Stag Beetle nổi bật với chiếc sừng lớn màu đỏ thẫm trên đầu. Khi trưởng thành, chúng có thể dài 5-7 cm.

Bọ cánh cứng đực thường có phần sừng lớn hơn con cái. Cái sừng lớn quá mức so với cơ thể này được các con đực sử dụng trong các màn biểu diễn tán tỉnh hoặc đấu với những con bọ cánh cứng khác để giành con cái.

Loài bọ này khá phổ biến tại miền nam nước Anh, thung lũng Severn và khu vực ven biển phía tây nam, nhưng lại rất hiếm hoặc gần như tuyệt chủng ở các khu vực khác. Chúng thường được thấy ở trong rừng hoặc trong hàng rào, vườn cây ăn quả truyền thống, đặc biệt là trong công viên và vườn nhiều gỗ chết.

Giá trị của loài bọ này đẩy lên cao chủ yếu là do sự kỳ lạ và quý hiếm của chúng. Vì bọ cánh cứng sừng hươu rất hiếm nên giá của chúng bắt đầu tăng lên. Các nhà sưu tập sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để sở hữu loài côn trùng này.

Được biết, một nhà lai tạo người Nhật Bản từng bán con Stag Beetles của mình với giá 89.000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng).

Giá của một con bọ cánh cứng sừng hươu phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bọ cánh cứng sừng hươu lớn hơn thường có giá đắt hơn. Một con bọ cánh cứng đực lớn với bộ hàm ấn tượng có thể có giá rất cao. Bên cạnh đó, một con bọ khỏe mạnh và được chăm sóc tốt sẽ có giá cao hơn một con bị bệnh hoặc trong tình trạng sức khoẻ kém.

Theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Anh, loài Stag Beetles trưởng thành chủ yếu uống chất lỏng ngọt như nhựa cây và chất lỏng từ trái cây đang phân hủy. Nhờ vào nguồn dự trữ năng lượng tích lũy được khi còn là ấu trùng mà chúng không cần ăn nhiều. Với bộ hàm sắc nhọn, chúng sẽ cạo bề mặt xơ để tìm mảnh vụn.

Gỗ nhiễm mục trắng là một trong những món ăn ưa thích của chúng vì Stag Beetles giúp phân hủy gỗ. Các ấu trùng cũng tiêu hóa bất kỳ loại nấm và các sinh vật khác có trong gỗ.

Nhiều người có sở thích nuôi tag Beetles như một loại thú cưng, số khác lại dùng nó để chế thành các loại thuốc.

Truyền thuyết dân gian Anh cho rằng loài Stag Beetles có thể gọi mưa giông và sấm sét, là loài vật mà người dân thời trung cổ rất sợ hãi. Thậm chí Stag Beetles còn bị cho là có khả năng gây cháy nhà vì chúng vừa bay vừa ngậm 1 tảng than nóng. Một truyền thuyết khác lại cho rằng nếu đặt 1 con bọ lên đầu, nó sẽ bảo vệ bạn khỏi bị sét đánh vì loài này có mối liên hệ mật thiết với thần sấm sét Thor. Tất nhiên, mọi thứ đều chỉ là truyền thuyết, tuyệt đối không nên tin và làm theo.