Loài gia cầm “quý tộc” xưa giá vài chục triệu, nay rớt giá hàng chục lần

“Hermes của giới gia cầm” nay bị bán tháo rẻ như cho

Vài năm trước, vịt gọi (call duck) được coi là thú cưng của giới nhà giàu. Thậm chí, việc nuôi vịt gọi còn trở thành trào lưu trên mạng xã hội, đặc biệt là ở Trung Quốc và Nhật Bản.

Vương Tư Thông - con trai tỷ phú Vương Kiện Lâm (Trung Quốc) từng bỏ cả trăm nghìn NDT (hơn 360 triệu đồng) chỉ để mua một con vịt thuộc giống này.

Ảnh: Changjiang News

Vịt gọi, hay còn được biết đến với cái tên vịt nhử, thuộc giống vịt cỡ nhỏ. Chúng có thân hình tròn tròn, đôi chân ngắn và cặp mắt to. Ngoại hình dễ thương này đã khiến vịt gọi từng rất được giới trẻ yêu thích. Trước đây, giá một con vịt gọi rẻ nhất có thể lên đến 5.000 NDT (18 triệu đồng), thậm chí có con giá hơn 10.000 NDT (36 triệu đồng).

Tuy nhiên, khi trào lưu nuôi vịt gọi dần thoái trào, giống vịt “quý tộc” này cũng theo đó rớt giá mạnh. Hiện tại, một con vịt gọi kèm lồng nuôi có giá chỉ vỏn vẹn 390 NDT (1,4 triệu đồng), rẻ gấp hàng chục lần so với “thời kỳ hoàng kim”.

Ảnh: Changjiang News

Hu Bin, một chủ cửa hàng buôn bán thú cưng tại Jiang An, Vũ Hán nhớ lại, khoảng năm 2020, vịt gọi chính là “Hermes của giới thú cưng”. Vào thời kỳ đỉnh cao, một quả trứng vịt Call đã thụ tinh có thể được bán với giá 600 đến 1.000 NDT, trong khi vịt con mới nở có giá 5.000 - 6.000 NDT (18 - 21,6 triệu đồng), và những con vịt con đặc biệt nhất có thể được bán với giá hơn 10.000 NDT (36 triệu đồng).

Giờ đây, những con vịt đó được xếp gọn gàng cạnh chuồng bồ câu, giá 700 NDT (2,5 triệu đồng), và vẫn có thể mua được với giá rẻ hơn nữa.

Ảnh: Changjiang News

"Những con vịt trong tình trạng trung bình có thể bán trực tuyến với giá chỉ từ 200 đến 300 NDT (720.000 - 1.000.000đ)”.

Cô Li, sống tại Hou Hu, Jiang An gần đây đã bán chú vịt gọi đã nuôi lâu năm với giá 300 NDT (hơn 1 triệu đồng), bao gồm cả lồng nuôi, thức ăn và một bộ dụng cụ đi kèm. Cô cho biết từng rất yêu quý “thú cưng” này, nhưng giờ chỉ cần nhìn thấy nó bay lượn thôi cũng đã “đau đầu”.

Con trai cô từng đòi mua vịt gọi vì thấy nó quá dễ thương, nhưng sau khi đã chơi chán, cậu bé chẳng còn buồn động vào thú cưng nữa.

Bên cạnh đó, nhiều người nuôi cũng phàn nàn nuôi vịt gọi rát phiền phức. Chúng thải ra lượng lông lớn, gây vung vãi nước khi ăn uống và việc dọn phân cho chúng mỗi ngày cũng có thể khiến người nuôi “phát điên”.

Một nguyên do khác khiến giá vịt gọi giảm mạnh là do chúng có khả năng sinh sản cực cao. Một người chăn nuôi gia cầm tại Trung Quốc tiết lộ, vịt gọi đẻ hơn 200 trứng/năm với tỷ lệ nở rất cao. Chúng có thể trưởng thành và sinh thế hệ tiếp theo chỉ trong 10 tháng.

Trong vài năm qua, trong cơn sốt đầu cơ vịt gọi, số lượng vịt giống đã tăng theo cấp số nhân, giá cả vì thế cũng giảm mạnh. Hiện tại, trang trại vịt giống đang bán buôn trực tiếp với giá 20-30 NDT (72.000 - 100.000đ)/con giống.

Ảnh: Changjiang News

Mặt khác, mặc dù chi phí nuôi vịt gọi không cao, chỉ cần hức ăn và rau củ đặc biệt là đủ, nhưng thời gian và chi phí chăm sóc chúng lại khiến nhiều người nản lòng.

"Việc thay túi phân ba lần một ngày, tắm rửa định kỳ và dắt chúng đi dạo thường xuyên... là không khả thi với dân văn phòng”_Một chủ cửa hàng thú cưng cho biết, đồng thời chia sẻ rằng hầu hết khách hàng mua vịt gọi hiện nay là những bạn trẻ đang tìm kiếm sự mới lạ.

Chủ cửa hàng cũng cho biết thêm, mặc dù vịt gọi có thể sống từ 6 đến 12 năm, nhưng ít ai muốn nuôi chúng lâu dài.