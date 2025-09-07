Google bị phạt 3,45 tỷ USD, ông Trump lập tức phản ứng

Ngày 6/9, Ủy ban châu Âu (EC) ra quyết định phạt Google 2,95 tỷ euro (3,45 tỷ USD) do lạm dụng vị thế thống lĩnh trong mảng công nghệ quảng cáo trực tuyến. Cơ quan này cho rằng từ năm 2014 đến nay, Google đã thiên vị sản phẩm của mình, gây thiệt hại cho các đối thủ và các nhà xuất bản trực tuyến.

Google bị buộc phải chấm dứt các hành vi ưu tiên sản phẩm nội bộ và đưa ra giải pháp khắc phục trong vòng 60 ngày. EC cũng để ngỏ khả năng buộc Google phải bán bớt một số dịch vụ nếu công ty không tuân thủ.

Đây là lần thứ tư Google bị EU xử phạt trong thập kỷ qua, sau các án phạt kỷ lục năm 2017, 2018 và 2019, với tổng số tiền vượt 16 tỷ USD.

Phản ứng của ông Trump như thế nào?

Ngay sau khi án phạt được công bố, Tổng thống Donald Trump đã lên mạng xã hội Truth Social chỉ trích EU “rất bất công”. Ông cho rằng số tiền Google phải nộp lẽ ra sẽ được dùng để đầu tư và tạo việc làm tại Mỹ.

Ông Trump cảnh báo chính quyền của ông có thể mở điều tra theo Mục 301, một thủ tục có thể dẫn đến việc áp thuế trả đũa hàng hóa châu Âu. Nếu điều này xảy ra, mối quan hệ thương mại Mỹ – EU vốn đang mong manh sẽ thêm căng thẳng.

Ông cũng nhấn mạnh: “Người nộp thuế Mỹ sẽ không chấp nhận điều này”, đồng thời kêu gọi EU “ngừng ngay lập tức” việc phạt các tập đoàn công nghệ Mỹ.

EU bảo vệ quyết định ra sao?

Ủy ban châu Âu khẳng định việc xử phạt là cần thiết để bảo đảm sự công bằng trên thị trường số. Bà Teresa Ribera – phụ trách chống độc quyền của EU – cho rằng các thị trường số phải phục vụ người dân và khi doanh nghiệp lạm dụng sức mạnh, nhà chức trách có trách nhiệm can thiệp.

EC cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ kế hoạch khắc phục mà Google đưa ra trước khi quyết định các biện pháp mạnh tay hơn.

Trong khi đó, Google tuyên bố sẽ kháng cáo. Đại diện công ty cho rằng án phạt “sai lầm và vô lý”, đồng thời cảnh báo các biện pháp buộc thay đổi dịch vụ sẽ gây thiệt hại cho hàng nghìn doanh nghiệp châu Âu đang sử dụng nền tảng quảng cáo của hãng.

Cuộc chiến thương mại Mỹ – EU sẽ đi về đâu?

Động thái của ông Trump có thể đe dọa một khuôn khổ thương mại tạm thời mà Mỹ và EU đạt được hồi mùa hè, vốn đã gây nhiều tranh cãi trong nội bộ châu Âu. Giới quan sát cho rằng triển vọng về một thỏa thuận thương mại dài hạn giữa hai bên nay càng thêm xa vời.

Nếu Washington thực sự áp thuế, EU sẽ phải đối mặt với sức ép lớn, đặc biệt trong bối cảnh ngành ô tô châu Âu vốn rất nhạy cảm với chính sách thuế của Mỹ.