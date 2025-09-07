Từ thức ăn cho lợn thành đặc sản xa xỉ giá 3 tỷ đồng/kg

Hành trình “lên đời” của trứng cá muối

Trứng cá muối, từng bị ngư dân châu Âu thế kỷ 19 dùng làm thức ăn cho lợn hoặc vứt bỏ trên bờ biển, nay trở thành món ăn xa xỉ dành cho giới siêu giàu, với giá lên tới 3 tỷ đồng/kg.

Loại trứng cá muối đắt nhất được làm từ cá tầm bạch tạng, do một trang trại ở Áo sản xuất, có giá 114.000 USD/kg (khoảng 3 tỷ đồng), vượt xa trứng cá tầm Beluga Iran (35.000 USD/kg, hơn 900 triệu đồng). Sản phẩm này trộn vàng 22 carat, chỉ phục vụ hoàng gia và giới thượng lưu tại các nhà hàng cao cấp từ Monaco đến Dubai. Do số lượng cực kỳ hạn chế, trứng cá muối bạch tạng không bán phổ thông mà chỉ cung cấp qua đơn đặt hàng đặc biệt.

Trứng cá tầm muối có giá siêu đắt đỏ

Cá tầm bạch tạng được nuôi trong điều kiện “5 sao”, mất 8-10 năm để thu hoạch. Từ 5kg trứng cá thô, sau khử nước chỉ được 1kg thành phẩm.

Trong khi đó, ở thế kỷ 19, cá tầm tại Mỹ phổ biến đến mức món ăn từ loài này được cung cấp miễn phí tại các quán rượu. Tuy nhiên, đến thế kỷ 20, ô nhiễm nguồn nước, xây đập chặn đường di cư và khai thác quá mức khiến cá tầm trở nên khan hiếm.

Một con cá tầm cần 8-20 năm để trưởng thành sinh sản, đẻ hàng nghìn trứng nhưng chỉ một con sống sót đến tuổi trưởng thành, khiến trứng cá muối càng thêm quý giá.

Bảo tồn và thách thức tương lai

Năm 2010, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế liệt 18 loài cá tầm vào Danh sách Đỏ, đánh dấu chúng là nhóm có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất. Việc này vừa giúp bảo vệ cá tầm, vừa đẩy giá trứng cá muối tăng cao do nguồn cung khan hiếm.

Giá trứng cá muối tăng cao do nguồn cung khan hiếm

Hiện nay, phần lớn trứng cá muối đến từ các trang trại. Một số trang trại thử nghiệm lấy trứng bằng cách tiêm hormone, không giết cá, giúp bảo tồn loài. Tuy nhiên, phương pháp này chưa phổ biến.

Tại Việt Nam, một số loài cá tầm quý hiếm đã được phục hồi, trở thành đặc sản mang lại giá trị kinh tế cao. Dù vậy, việc bảo tồn cá tầm tự nhiên vẫn phụ thuộc vào ý thức con người trong việc giảm khai thác và bảo vệ môi trường sống.