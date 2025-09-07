Công bố loạt kết quả kiểm tra hoá đơn tiền điện, lãnh đạo Điện lực miền Bắc lên tiếng

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa công bố hàng loạt kết quả kiểm tra các trường hợp phản ánh về hoá đơn tiền điện tháng 8 tăng cao và có những tháng số tiền giống hệt nhau.

EVNNPC cho biết, thời gian qua tại một số tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Tổng công ty này đã xuất hiện những phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến hóa đơn tiền điện, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trước tình hình đó, EVNNPC chỉ đạo các đơn vị thành viên khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương, công an và các cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh và thông tin kịp thời, minh bạch đến người dân.

Cụ thể, chị Trần Thị Thu (xã Ân Thi, Hưng Yên) phản ánh hóa đơn điện tăng cao bất thường. Tuy nhiên, khi kiểm tra phát hiện hệ thống đo đếm hoạt động bình thường, nguyên nhân do dây sau công tơ bị vỡ vỏ cách điện gây rò rỉ điện.

Sau khi được giải thích rõ, chị Thu đồng thuận và đã gỡ bài đăng. Tuy nhiên, chồng chị vẫn livestream thông tin sai sự thật, khiến một số trang mạng xã hội và kênh TikTok xuyên tạc, cắt ghép để câu view.

Ngay sau đó, đơn vị điện lực đã phối hợp với Công an xã Ân Thi làm việc trực tiếp với khách hàng. Anh Hồ Văn Trường - chủ tài khoản Facebook “Hồ Trường” - thừa nhận sai sót và khuyến cáo người dân không nên đăng tải thông tin chưa kiểm chứng.

Các khách hàng phản ánh có hoá đơn điện tháng 8 tăng cao được công ty điện lực kiểm tra, xác minh. Ảnh minh hoạ: EVNNPC.

Tại Nghệ An, một khách hàng ở Hưng Nguyên phản ánh tiền điện “tăng 10 lần”. Qua kiểm tra công tơ và làm việc cùng chính quyền cho thấy, đây là nhà hàng sử dụng nhiều điều hòa, lại có hiện tượng chạm chập dây sau công tơ. Hóa đơn thực tế chỉ tăng khoảng 40%. Khách hàng đã thừa nhận đăng sai sự thật nhằm câu like, sau đó xin lỗi và đính chính công khai trên mạng xã hội.

Tương tự, tại Thanh Hoá, chị Cao Thị Hồng (xã Quảng Chính) đăng tải nội dung tố cáo “anh chốt điện” sai phạm, sau đó nhiều trang mạng xã hội xuyên tạc, quy chụp, gây ảnh hưởng đến hình ảnh ngành Điện.

Công ty Điện lực Thanh Hóa cùng chính quyền và Công an địa phương đã kiểm tra, làm rõ khách hàng thực tế mua điện từ Công ty CP Quản lý kinh doanh Điện Thanh Hóa (một đơn vị tư nhân có giấy phép kinh doanh mua bán điện trực tiếp cho người dân, cạnh tranh trực tiếp với ngành điện), không phải là đơn vị của ngành điện lực. Khách hàng đã thừa nhận đăng thông tin thiếu kiểm chứng, gây hiểu lầm và đã chủ động đính chính, cam kết không tái phạm.

Song, trước những phản ánh về hóa đơn điện tăng cao trong tháng 8/2025, ông Lê Tiến Dũng – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa cho biết, Sở đã đề nghị Công ty Điện lực Thanh Hóa và các đơn vị bán điện rà soát việc chốt chỉ số, lập hóa đơn, xử lý kịp thời sai sót, đồng thời tiếp nhận, giải đáp thắc mắc của khách hàng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong đo đếm, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trong khi đó, một số khách hàng tại Hà Tĩnh nghi ngờ công tơ không chính xác do hóa đơn tăng cao trong tháng 8.

Nhận được phản ánh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã phối hợp với Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh để kiểm tra. Kết quả cho thấy công tơ đo đếm chính xác, sai số trong giới hạn cho phép, sản lượng tăng chủ yếu do thời tiết nắng nóng và nhu cầu sử dụng cao.

Ông Trương Khánh Tùng – Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh cho hay: “Ngày 4/9, chúng tôi tiếp nhận 4 công tơ do Điện lực Hà Tĩnh tháo gửi để kiểm định. Kết quả cho thấy 4 công tơ này đều đạt yêu cầu kỹ thuật, không phát hiện sai số. Qua đó khẳng định các thiết bị được kiểm định hoạt động chính xác và có độ tin cậy cao”.

Kết quả giám định các công tơ điện của khách hàng. Ảnh: EVNNPC

Loạt hoá đơn điện giống nhau về số điện, số tiền

Ngoài những trường hợp phản ánh về hoá đơn tiền điện tháng 8 tăng cao bất thường, EVNNPC cũng thông tin về các kết quả kiểm tra của các trường hợp có hoá đơn điện giống hệt nhau.

Cụ thể, bà Đào Bích Lan ở Quảng Ninh phản ánh trên Facebook về hóa đơn tiền điện 3 tháng liền giống nhau. Song, sau khi kiểm tra công tơ và đối chiếu dữ liệu đo xa EVNHES chi tiết từng ngày xác định công tơ hoạt động bình thường, chỉ số chính xác, còn giống nhau chỉ là trường hợp ngẫu nhiên.

Hay như, trường hợp hai hóa đơn tiền điện giống hệt nhau của hai hộ dân tại xã Hùng Việt (Phú Thọ). Đội Quản lý Điện lực khu vực Cẩm Khê đã phối hợp với UBND và Công an xã tổ chức kiểm tra, kết quả cho thấy chỉ số và số seri công tơ hoàn toàn khác nhau, việc trùng sản lượng chỉ là ngẫu nhiên.

Phó Tổng Giám đốc EVNNPC Phan Tử Lượng cho biết, tại 17 tỉnh, thành phố miền Bắc, ngành điện bán lẻ 91,6% với hơn 11 triệu khách hàng, còn lại do 507 doanh nghiệp, tổ chức tư nhân bán cho hơn 1,06 triệu khách hàng.

EVNNPC đã lắp 100% công tơ điện tử đo xa, triển khai chuyển đổi số, vận hành Trung tâm chăm sóc khách hàng 24/7 và phối hợp với C06 Bộ Công an để chuẩn hóa dữ liệu, cung cấp dịch vụ qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Ông Phan Tử Lượng khẳng định, sai sót chốt chỉ số chủ yếu xảy ra ở đơn vị tư nhân, đồng thời khuyến nghị khách hàng liên hệ tổng đài 1900 6769 hoặc điện lực địa phương để được giải đáp thay vì chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng.

EVNNPC khuyến nghị người dân thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong gia đình để phát hiện, xử lý kịp thời sự cố rò rỉ, chập điện, đồng thời khuyến khích nghiên cứu đầu tư điện mặt trời áp mái theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ nhằm giảm chi phí hóa đơn và bảo vệ môi trường.