Google "thở phào": Giữ được Chrome và Android, nhưng phải trả một cái giá rất đắt

Trong một phán quyết mang tính bước ngoặt được đưa ra vào ngày 2/9/2025, gã khổng lồ công nghệ Google đã tránh được kịch bản tồi tệ nhất là phải bán đi trình duyệt Chrome và hệ điều hành Android. Tuy nhiên, chiến thắng này không trọn vẹn khi thẩm phán đã giáng một đòn mạnh vào các thỏa thuận độc quyền trị giá hàng tỷ đô la của công ty, đặc biệt là với Apple.

Theo đó, thẩm phán quận Amit Mehta tại Washington (Mỹ) đã đưa ra phán quyết cuối cùng cho các biện pháp khắc phục trong vụ kiện chống độc quyền kéo dài nhiều năm của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) chống lại Google. Phán quyết này được xem là một kết quả nửa vời cho cả hai bên.

Chiến thắng lớn nhất của Google trong phán quyết này là việc thẩm phán Mehta đã bác bỏ yêu cầu quyết liệt nhất từ DOJ khi buộc Google phải chia tách, có khả năng phải bán đi các tài sản quý giá như trình duyệt Chrome hoặc hệ điều hành Android. Đây là một sự thở phào nhẹ nhõm không chỉ cho Google mà còn cho cả thung lũng Silicon, vì nó tạo ra một tiền lệ quan trọng cho các vụ kiện chống độc quyền nhắm vào Big Tech trong tương lai.

Tuy nhiên, Google phải trả một cái giá đắt. Thẩm phán đã ra lệnh cấm Google tham gia vào các thỏa thuận độc quyền để duy trì sự thống trị của công cụ tìm kiếm của mình. Đáng chú ý nhất là thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD mỗi năm với Apple để Google trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên các thiết bị iOS. Thẩm phán Mehta cho rằng chính những thỏa thuận như vậy đã giúp Google duy trì thế độc quyền, kiểm soát 90% thị trường tìm kiếm.

Ngoài ra, Google cũng bị buộc phải chia sẻ một phần dữ liệu tìm kiếm của mình với các đối thủ cạnh tranh, một động thái nhằm tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

Mặc dù thoát được án phạt nặng nhất, Google cho biết họ vẫn sẽ kháng cáo toàn bộ phán quyết, bởi họ không đồng tình với kết luận của tòa án rằng họ là một nhà độc quyền. Cuộc chiến pháp lý của Google vẫn chưa kết thúc, khi họ còn phải đối mặt với một vụ kiện chống độc quyền khác về quảng cáo kỹ thuật số mà họ đã thua vào tháng 4.

Phán quyết này cũng là một tin không vui cho các công ty AI như OpenAI và Perplexity, những đơn vị được cho là rất mong muốn có cơ hội mua lại trình duyệt Chrome nếu Google bị buộc phải bán. Giờ đây, kịch bản đó chắc chắn sẽ không xảy ra.