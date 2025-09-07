Hóa đơn điện của 2 hộ tại Phú Thọ giống y chang số tiền, kết quả kiểm tra có gì?

Tối 5/9, trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Thanh Bình, Đội trưởng Đội Quản lý Điện lực khu vực Cẩm Khê (Công ty Điện lực Phú Thọ) cho biết, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã phối hợp với UBND xã và Công an xã Hùng Việt tiến hành xác minh thông tin liên quan đến việc hai hóa đơn tiền điện giống hệt nhau được lan truyền trên mạng xã hội, gây nhiều ý kiến trái chiều.

Hai hoá đơn điện tại xã Hùng Việt khiến dư luận cho rằng "nhân bản" hoá đơn điện. Ảnh: NVCC

Cụ thể, sau kiểm tra, xác minh cho thấy, hai hộ gia đình là ông Nguyễn Đình Mạnh và ông Nguyễn Đức Đoan trong tháng 8/2025 cùng có mức tiêu thụ điện là 230 kWh, dẫn đến số tiền thanh toán trùng nhau là 572.011 đồng. Tuy nhiên, chỉ số đầu, cuối của công tơ và số seri hoàn toàn khác biệt.

Việc này khẳng định không có chuyện sao chép hay “nhân bản” hóa đơn như một số thông tin lan truyền.

Theo ông Bình, lịch sử sử dụng điện trong 2 năm gần đây của cả hai hộ đều cho thấy sản lượng tiêu thụ ổn định, phù hợp với thực tế sinh hoạt, không có dấu hiệu bất thường.

UBND xã và Công an xã Hùng Việt phối hợp xác minh, kiểm tra hoá đơn tiền điện. Ảnh: Mạnh Cường

“Đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi hai hộ có điều kiện sử dụng điện tương tự. Ngành điện đã trực tiếp giải thích rõ ràng, khách hàng đều đồng thuận. Đồng thời, công an xã Hùng Việt cũng đã phối hợp cùng ngành điện kiểm tra, cung cấp thông tin chính xác để người dân hiểu rõ, tránh hoang mang dư luận", ông Bình khẳng định.

Hiện tại, EVNNPC đang triển khai rộng rãi hệ thống công tơ điện tử với khả năng thu thập dữ liệu từ xa, ghi nhận chỉ số tự động theo ngày, giờ cố định.

Hệ thống còn có chức năng cảnh báo khi sản lượng điện tăng hoặc giảm trên ±30% so với tháng trước, từ đó nhân viên sẽ phúc tra, đảm bảo số liệu chính xác trước khi phát hành hóa đơn.

EVNNPC khẳng định, mọi hoạt động đều minh bạch, công khai, lấy khách hàng làm trung tâm.

Khách hàng khi có thắc mắc có thể liên hệ Tổng đài CSKH 1900 6769 hoặc trực tiếp tại điện lực địa phương để được kiểm tra, giải đáp kịp thời.